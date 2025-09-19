Путін і Герасимов сигналізують про "плани перемоги" в Україні: РФ штовхає Захід на поступки, — ISW

"Теорія перемоги" Росії в Україні від президента Володимира Путіна заснована на веденні війни на виснаження, Москва зараз нагнітає страх неминучого посилення агресії.

Військове командування Росії демонструє прихильність теорії перемоги президента Володимира Путіна в Україні шляхом ведення боїв на виснаження. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін 18 вересня заявив, що на окупованих територіях України перебувають понад 700 000 російських солдатів. Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов наголошував, що "наступ окупантів триває практично на всіх фронтах". Усі зазначені заяви відповідають теорії перемоги Путіна, зауважують аналітики.

Москва впевнена в наявності ресурсів і бойових можливостей для продовження наступу на Україну протягом невизначеного терміну з метою перемоги. При цьому РФ зможе "перечекати" підтримку України країнами Заходу і здатність Сил оборони України протистояти агресії.

У ISW нагадують, що Путін неодноразово заявляв про свою віру в те, що його армія досягне всіх військових цілей на полі бою, навіть при просуванні невеликими темпами. Кремль підштовхує Україну і Захід на поступки максималістським вимогам Путіна і нагнітає страх неминучого посилення російської агресії.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 18 вересня повторив готовність до компромісу щодо війни в Україні тільки за умови забезпечення "законних інтересів безпеки" РФ, а також інтересів росіян, які проживають в Україні.

Під цими термінами кремлівські чиновники, включно з Лавровим, мають на увазі початкові вимоги РФ. Москва продовжує наполягати, що досягне їх військовим або дипломатичним шляхом.

Аналітики ISW вважають, що перемога Росії в Україні не є неминучістю. Російські успіхи на полі бою дістаються дорогою ціною — великими втратами. Як підтвердження інститут наводить як приклад заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що з січня 2025 року окупанти втратили 299 210 осіб убитими і пораненими.

"Показники втрат були непропорційно високі порівняно з кількістю захопленої території України", — роблять висновки в ISW.

Нагадаємо, у Харківській області росіяни прагнуть захопити залізничну станцію "Куп'янськ-Вузловий", яка йде до міста Валуйки.

Також ЗС РФ наблизилися до західних околиць Покровська та важливих логістичних доріг Е-50 і О052. Російські диверсанти вже проникають у приватну забудову міста.