Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль готов идти на компромисс в мирных переговорах, если будут обеспечены "законные интересы" россиян в сфере безопасности и интересы "русских людей в Украине".

Условия Москвы для завершения войны в Украине Лавров озвучил 18 сентября, передает российское пропагандистское информационное агентство "Интерфакс". При этом он заявил, что РФ будет требовать учета результатов "референдумов" на временно оккупированных территориях.

"Ведь мы понимаем — и президент Путин не раз это говорил — что в конечном итоге устойчивые договоренности — это компромисс. И мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы российских людей в Украине будут обеспечены, равно как будут обеспечены и законные интересы других участников такой договоренности", — сказал министр иностранных дел РФ.

Он добавил, что "в любой договоренности надо будет обязательно учитывать результаты референдумов", проведенные российскими оккупантами на захваченных украинских землях.

Также он заявил, что Москва и Вашингтон взаимно стремятся продолжать установленный между президентами РФ и США диалог, а у российской и американской сторон будут дополнительные контакты по Украине.

При этом Лавров утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы хочет убрать войну в Украине с мировой повестки дня, чтобы нормализовать американо-российские отношения и восстановить экономическое, технологическое и другое сотрудничество.

Мирные переговоры: предварительные заявления Лаврова

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что ВС РФ будут атаковать миротворцев ЕС в Украине, и обвинял Украину в якобы "саботаже" мирных усилий США.

3 сентября Лавров рассказывал, чего требует РФ для установления мира. Он заявлял, что Украина должна будет официально признать российскими территориями полуостров Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Президент США Дональд Трамп 27 августа называл "показухой" заявления Лаврова о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского.