"Оформить международно-правовым образом": Лавров объяснил, чего требует РФ для установления мира

Для окончания российско-украинской войны и установления мира Украина должна официально признать Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области территориями России.

Также нужно обеспечить внеблоковый и безъядерный статус Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Для того, чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом. И, наконец, следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины", — сказал Лавров.

Он также отметил, что важно обеспечить "соблюдение прав человека" на подконтрольных Украине территориях.

"Не менее важно обеспечить восстановление и соблюдение прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который, как я уже отметил, истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми — русский язык, культура, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ. Украина сегодня является единственной страной, где на законодательном уровне запрещено использование языка значительной части населения", — пояснил Лавров.

По его словам, Россия рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной, а главы делегаций якобы находятся в постоянном контакте.

Напомним, 22 августа Лавров сообщил, что переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским пока не запланированы.

1 сентября Путин назвал войну в Украине "кризисом" и обвинил Запад в гибели украинцев.