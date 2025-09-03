"Оформити міжнародно-правовим чином": Лавров пояснив, чого вимагає РФ для встановлення миру

Для закінчення російсько-української війни та встановлення миру Україна повинна офіційно визнати Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області територіями Росії.

Також потрібно забезпечити позаблоковий та без'ядерний статус України, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Для того, щоб мир був міцним, нові територіальні реалії, що виникли після входження до складу Російської Федерації Криму, Севастополя, "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей у результаті проведених там референдумів, необхідно визнати та оформити міжнародно-правовим чином. І, нарешті, слід забезпечити нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України", — сказав Лавров.

Він також зазначив, що важливо забезпечити "дотримання прав людини" на підконтрольних Україні територіях.

"Не менш важливо забезпечити відновлення та дотримання прав людини на територіях, що залишаються під контролем київського режиму, який, як я вже зазначив, винищує все, що пов'язане з Росією, російськими та російськомовними людьми – російська мова, культура, традиції, канонічне православ'я, російськомовні ЗМІ. Україна сьогодні є єдиною країною, де на законодавчому рівні заборонено використання мови значної частини населення", — пояснив Лавров.

За його словами, Росія розраховує на продовження перемовин з Україною, а голови делегацій нібито перебувають у постійному контакті.

Нагадаємо, 22 серпня Лавров повідомив, що переговори між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським наразі не заплановані.

1 вересня Путін назвав війну в Україні "кризою" і звинуватив Захід у загибелі українців.