РФ готова до компромісів щодо війни в Україні: Лавров озвучив умови

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль готовий іти на компроміс у мирних переговорах, якщо будуть гарантовані "законні інтереси" росіян у сфері безпеки та інтереси "російських людей в Україні".

Related video

Умови Москви для завершення війни в Україні Лавров озвучив 18 вересня, передає російське пропагандистське інформаційне агентство "Интерфакс". При цьому він заявив, що РФ вимагатиме врахування результатів "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

"Адже ми розуміємо — і президент Путін не раз це говорив — що в кінцевому підсумку стійкі домовленості — це компроміс. І ми готові їх шукати за умови, що наші законні інтереси у сфері безпеки, законні інтереси російських людей в Україні будуть забезпечені, так само як будуть гарантовані і законні інтереси інших учасників такої домовленості", — сказав міністр закордонних справ РФ.

Він додав, що "в будь-якій домовленості треба буде обов'язково враховувати результати референдумів", проведені російськими окупантами на захоплених українських землях.

Також він заявив, що Москва і Вашингтон взаємно прагнуть продовжувати встановлений між президентами РФ і США діалог, а у російської та американської сторін будуть додаткові контакти щодо України.

При цьому Лавров стверджує, що президент США Дональд Трамп нібито хоче прибрати війну в Україні зі світового порядку денного, щоб нормалізувати американо-російські відносини та відновити економічне, технологічне та інше співробітництво.

Мирні переговори: попередні заяви Лаврова

Нагадаємо, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що ЗС РФ атакуватимуть миротворців ЄС в Україні, і звинувачував Україну в нібито "саботажі" мирних зусиль США.

3 вересня Лавров розповідав, чого вимагає РФ для встановлення миру. Він заявляв, що Україна повинна буде офіційно визнати російськими територіями півострів Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Президент США Дональд Трамп 27 серпня називав "показухою" заяви Лаврова про нелегітимність президента України Володимира Зеленського.