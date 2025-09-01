Война в 2026-м: почему, продолжая агрессию, Россия становится на колени

Related video

Прошло две недели после встречи Трампа с Путиным.

Бравурные заявления об эпическом прогрессе сменились невнятным мычанием. Все уперлось в разногласия, умело подсвеченные европейцами — отказ Путина от личной встречи с Зеленским и несогласие РФ с нормальными гарантиями безопасности для Украины.

Похоже, до Трампа уже дошло, что очередной виток е…нины ни к чему не привел, но, как мы знаем, его "пара недель до дедлайна" не заканчивается никогда. Какое-то время все это будет киснуть, а потом что-то выстрелит, и мы побежим по новому кругу.

С другой стороны, старое "байденовское" оружие к нам идет (его там еще на 20+ миллиардов), а европейские заказы на новые закупки регулярно появляются, так что текущее положение в этом плане не критично. Финансы и оружие есть, по качеству управления войсками сказать сложно, но как минимум не ухудшается. Наша главная проблема — люди.

У России ситуация другая. Бронетехника с поля боя почти исчезла, в ее отсутствие стала основной тактика "просачивания" совсем уж малыми группами вплоть до одного человека. Продвижение идет, но в августе уже медленнее, чем в июне–июле.

"Расходники" безпроблемно поступают с российских, кндровских и иранских заводов. Набор контрактников идет в том же темпе (около 30 тысяч в месяц), но качество "материала", позарившегося на большие деньги, все хуже.

То есть внешне вроде как ок, но на самом деле не ок.

Главные проблемы страны-бензоколонки — в экономике и финансах. Экономика в 2025 году уже практически не растет. Дыра в бюджете огромная, а к концу года станет еще больше. На закрытие дыры в декабре потратят остатки ликвидных средств из ФНБ и продадут сами себе хренову тучу облигаций (что можно приравнять к "печати" денег).

А в 2026 году нужно будет продолжать увеличивать военные расходы (такова логика войны, экономить при раскрученном маховике не получается). Но как это сделать, если экономика и текущий уровень военных расходов не тянет, а нефтегазовая заначка, накопившаяся за многие годы, будет пуста?

Вот и выходит, что для ведения войны в 2026 году Путину придется "раскулачивать" всех, кого можно, и печатать пустые бумажки.

С таким подходом можно воевать и дальше, но это будет означать, что Россия, сожрав накопления прошлого, приступила к пожиранию своего будущего. Поэтому Путин, если продолжит войну в 2026, по сути приступит уничтожению всего того "экономического подъема с колен", которым он так гордится.

Так что я продолжаю думать, что несмотря на кажущуюся бесконечной е…нину, в какой-то момент Путин перестанет валять дурака и начнет переговоры всерьез. Вполне вероятно, что это случится до конца этого года.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

