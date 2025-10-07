Мир до конца 2025 года: у РФ иссякают военные "заначки", что будет делать Путин

Related video

Я уверен, что Путину стоит закончить войну до конца 2025 года. Как минимум вступить в серьезные переговоры об окончании.

Потому что 2025 — переломный. У РФ заканчиваются "заначки", за счет которых они воевали все это время. Дальше будет хуже.

Но Путину продолжает зудеть Донбасс. Его планом-минимум остается захват всей Донецкой области.

Карта российского Минобороны, на которую смотрит Путин, формирует у него впечатление, что еще немного — и можно праздновать.

Но эта карта — фейк, у российской армии нет таких успехов. И в обозримое время Донбасс захвачен не будет.

Это понял даже Трамп, который давал Путину все шансы выйти полусухим из воды, а сейчас высмеивает его как "бумажного тигра".

Если Путин упрется, нас ждет продолжение войны в том же формате. Вот только условия для РФ в 2026 году станут заметно хуже. Экономика России уже сейчас не растет, а ее гражданская часть падает.

Уже сейчас нефтегазовые доходы бюджета РФ снижаются, НПЗ горят, а европейские санкции регулярно ужесточаются.

А в 2026 году еще и вливаний в военную часть экономики станет меньше. Это означает, что будут падать и гражданская, и военная части экономики. То есть экономика в целом.

Падение экономики означает снижение доходов бюджета (если вычесть инфляцию). То есть дыра станет еще больше, и ее придется закрывать печатью облигаций (читай — денег) с угрозой построения пирамиды.

И так по кругу — экономика падает — доходы снижаются — экономика падает…

То, что я описал — это не резкое обрушение, а спираль. Но она ведет только вниз.

Имхо. Рано или поздно до Путина дойдет, что копеечные продвижения на фронте ценой нарастающего внутреннего кризиса — это дорога в никуда. Я считал, что это произойдет до конца 2025 года. Посмотрим, как будет в реальности.

