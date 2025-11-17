Свет в конце тоннеля: 5 приятных для Украины тенденций в войне

Какие-то все грустные, давайте напишу несколько вещей, которые меня радуют.

1) Группировка СБС

Система, которая работает. С момента создания в июне (то есть за 5 месяцев) темп поражения личного состава армии РФ вырос в 2 раза!

Если Мадяру и Ко удастся выполнить задуманное (увеличить численность состава в 2+ раза и создать килл-зону вдоль всего фронта), получится стена, о которую йоблики будут убиваться в еще больших масштабах.

Это не сможет полностью компенсировать нехватку пехоты, но сгладит проблему.

2) Дипстрайки

Здесь не только СБС, еще и СБУ, ГУР, ССО.

Раньше каждая публикация о сгоревшем НПЗ вызывала восторг и бурные обсуждения. Сейчас под утренней сводкой о прилетах по российским объектам почти нет комментариев. Рутина :)

Відео дня

В августе-октябре интенсивность ударов выросла в 1.5-2 раза. В ноябре — еще в 2 раза. Это дохрена.

Если выдержать такой темп, экономический ущерб РФ будет серьезным.

Важно

ПВО России в нокауте: итоги спецоперации Украины в Новороссийске - одной из самых успешных за всю войну

2.1) "Нептуны"

Ракеты, которые попадают. Вопрос в их количестве, и тут мнения расходятся: одни говорят, что нарастить производство сложно, другие — что получится.

Надеюсь, вторые правы :)

3) Миддлстрайки

Осенью удары на расстояние до 200-300 км стали систематичными. Появилось больше дронов, которые могут их качественно совершать. Больше ударов — больше ущерба противнику.

4) Экономика РФ

Эта гадина оказалась более живучей, чем многие (в том числе я) думали. Но на протяжении 2025 года мы видим торможение до нуля, которое признает даже официальная статистика. И теперь ждем в 2026 (а может и в конце 2025) минуса.

Это означает, что денег у РФ будет меньше. А значит, будет меньше и возможностей поддерживать текущую интенсивность ведения войны.

Все это не схлопнется в один момент, снижение будет постепенным. Но здесь как в сентенции "если империи не расширяются, они погибают" — если военные бюджеты не растут, армии слабеют.

Итого. Есть события и тенденции, которые огорчают. Но им можно противопоставить то, что внушает надежду. На чем именно фиксироваться — ваш личный выбор :)

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно