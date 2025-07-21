Первые 6 месяцев Трампа: ноль помощи Украине, ноль санкций против России

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Полгода с момента инаугурации Дональда Трампа

За шестой месяц президентства нас вначале выбесили очередной приостановкой поставок оружия, а потом порадовали новой схемой и угрозой санкций.

Промежуточные итоги выглядят так:

Ноль новых пакетов помощи США Украине. Урезана старая гуманитарная помощь. Военная приостанавливалась три раза. В июле была объявлена новая схема поставок оружия. Европейские страны могут купить у США оружие и передать его Украине, либо передать свое, а потом заменить его заказанным. На этот момент есть уверенность, что по этой схеме мы получим 2 системы "Пэтриот" от Германии, и вероятность, что получим еще 3 от других стран. Поставки чего-либо другого пока в тумане.

Ноль новых пакетов санкций против России. Ослаблен контроль соблюдения старых. Пошлина в 10%, которую Трамп ввалил почти всем странам мира, России не досталась. США, несмотря на уговоры, не поддержали снижение потолка цен на российскую нефть, которое в итоге ЕС и Британия ввели самостоятельно. Санкционный проект Грэма-Блюменталя четыре месяца провалялся в Сенате, а в июле его заморозили — Трамп решил, что может угрожать Путину введением похожих санкций и без этого закона.

Главная интрига следующих полутора месяцев — что будет делать Трамп, если Путин наплюет на его новый дедлайн.

Пока ощущения судьбоносности объявленного "ультиматума" у меня нет. Но посмотрим.

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