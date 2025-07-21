Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения

Первые 6 месяцев Трампа: ноль помощи Украине, ноль санкций против России

Два нуля — таков итог первых полгода у власти президента США Дональда Трампа. Таким видится итог его деятельности для блогера Романа Шрайка, который не видит за эти шесть месяцев ни помощи Украине, ни давления на Россию

Роман Шрайк
Роман Шрайк
Журналист, блогер
0
Дональд и Мелания Трамп инаугурация президента США
Момент инаугурации Дональда Трампа | Фото: Getty
Related video

Полгода с момента инаугурации Дональда Трампа

За шестой месяц президентства нас вначале выбесили очередной приостановкой поставок оружия, а потом порадовали новой схемой и угрозой санкций.

Промежуточные итоги выглядят так:

  • Ноль новых пакетов помощи США Украине. Урезана старая гуманитарная помощь. Военная приостанавливалась три раза. В июле была объявлена новая схема поставок оружия. Европейские страны могут купить у США оружие и передать его Украине, либо передать свое, а потом заменить его заказанным. На этот момент есть уверенность, что по этой схеме мы получим 2 системы "Пэтриот" от Германии, и вероятность, что получим еще 3 от других стран. Поставки чего-либо другого пока в тумане.
  • Ноль новых пакетов санкций против России. Ослаблен контроль соблюдения старых. Пошлина в 10%, которую Трамп ввалил почти всем странам мира, России не досталась. США, несмотря на уговоры, не поддержали снижение потолка цен на российскую нефть, которое в итоге ЕС и Британия ввели самостоятельно. Санкционный проект Грэма-Блюменталя четыре месяца провалялся в Сенате, а в июле его заморозили — Трамп решил, что может угрожать Путину введением похожих санкций и без этого закона.

Главная интрига следующих полутора месяцев — что будет делать Трамп, если Путин наплюет на его новый дедлайн.

Пока ощущения судьбоносности объявленного "ультиматума" у меня нет. Но посмотрим.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
Трамп начинает свою личную войну: смогут ли Штаты победить Китай в Украине
Трамп начинает свою личную войну: смогут ли Штаты победить Китай в Украине