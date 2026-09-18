Третий импичмент Трампа: чего следует ожидать после победы демократов на выборах в США

Приближаются ноябрьские выборы в Конгресс США, а вместе с ними зачастили и комментарии про "импичмент Трампу". Ну а мне приходится снова напоминать очевидные вещи.

Прежде всего — да, есть вероятность, что демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса. В Палате представителей у них шансы около 90%, а в Сенате — 50/50. И импичмент Трампу вполне вероятен.

Но, блин, тут есть терминологическая путаница, которая регулярно задалбывает.

Импичмент — это процедура отстранения от должности, а не само отстранение. Палата представителей выдвигает обвинение (нужно простое большинство), а Сенат решает виновен ли (нужно аж 2/3 голосов). Если Сенат даст 2/3 голосов, тогда произойдет отстранение президента от должности. Но такого не было ни разу в истории США, потому что 2/3 — это доф..га. Как только Палата обвиняет президента, процедура стартует, и считается, что импичмент произошел. Поэтому у Трампа аж два импичмента (в 2019 и 2021) и ноль отстранений от должности.

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Не приходится сомневаться, что с обретением демократами большинства в Палате Трамп получит и третий импичмент. Поводов — выше крыши. Но он ровно так же не приведет к отстранению, потому что в Сенате 2/3 не наберется. Причем они не наберутся, даже если Трамп будет скакать по улицам столицы верхом на Вэнсе и стрелять из гранатомета по изумленной публике.

В общем, не стоит возбуждаться от этой темы.

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