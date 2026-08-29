"Сапсаны", "Метеоры", FREYJA: что Украина получит в 2027 году для борьбы с баллистикой РФ

Украина-2027. Что может появиться, чего нет сейчас…

Своя баллистика FP-7/9. Обещают на осень 2026, но сроки уже не раз переносились.

Своя баллистика "Сапсан". Федоров намекал на успешное испытание в июле. Боевых применений пока нет, так что ждем.

16 шведских истребителей Gripen C/D с ракетами Meteor. Поставки с начала 2027. Meteor — лучшие ракеты "воздух-воздух", они помогут отгонять кабоносцев от ЛБС.

4 французских истребителя Rafale с ракетами Meteor. Основные поставки партии из 16 истребителей запланированы с 2028 года, но первые 4 единицы должны дать сразу после окончания обучения пилотов. Так что есть шанс на 2027.

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Германия начнет производство и поставки ракет Patriot PAC-2 GEM-T. Они сбивают баллистику с меньшей эффективностью, чем PAC-3, но сбивают. 600 таких ракет уже заказаны для Украины.

Первые из 4 заказанных франко-итальянских систем SAMP/T NG. Эти системы должны сбивать баллистику.

Своя антибаллистика проекта FREYJA. Обещают на середину 2027, но тут тоже стоит ждать переноса сроков.

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