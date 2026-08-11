"Корейский Бог им судья": Кулеба отреагировал на отказ Южной Кореи помогать Украине оружием

Поняв, что Украина в данный момент не в состоянии быстро решить вопрос антибаллистической состоятельности, чтобы противостоять российским ракетам, в Кремле решили этим воспользоваться.

В РФ пришли к выводу, что если Украине нечем обороняться, то нужно ее забомбить, сосредоточив для этого максимальное количество ракет путем наращивания производства и безостановочно бить по украинским городам и инфраструктуре. К такому выводу пришел экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, о чем рассказал на своем канале в YouTube.

"Мы слышим сообщения украинской разведки о том, что Россия направляет основные ресурсы в производство баллистических ракет за счет производства других типов вооружения, подтянули северокорейцев. Северные корейцы, насколько мне известно, привезли много с собой ракет. Я не видел этого публично еще в новостях, потому не могу назвать цифру, но их много. При этом, кстати, Южная Корея все еще "морозится" и рассказывает, что они нам оружием помогать не будут. Ну, корейский Бог им судья", — говорит Кулеба.

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Он предупреждает, что РФ продолжит безжалостно бомбить украинские города, однако уверяет, что стереть с лица или полностью сделать непригодным к жизни большой город просто невозможно.

Дипломат сравнил эти удары с атаками по энергетической инфраструктуре, которые оказались не такими успешными:

"Есть свет, есть Wi-Fi, можем записывать видео и общаться с вами. Примерно та же ситуация с городом. Для гражданского населения это террор, но уничтожить целый город, полностью сделать его непригодным к жизни просто физически невозможно.

Кулеба считает, что антибаллистическая стратегия россиян состоит из двух элементов: во-первых, выбивать способность Украины производить оружие, в первую очередь дальнобойное, которым мы бьем по России, а во-вторых, сломить волю украинцев к борьбе и вогнать их в такое состояние, когда они достигнут состояния "пусть уже как-то будет, но не так, как есть".

Удары баллистических ракет РФ — подробности

Отметим, что в ночь на 5 августа РФ снова устроила масштабный комбинированный обстрел: россияне запустили 24 баллистические ракеты "Искандер"/С-400 и четыре ракеты "Оникс". Военно-воздушные силы сообщили, что ни одна ракета не была сбита. Военные администрации сообщили о 17 погибших, а ряд компаний — о потере складов и логистических узлов.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором обсудили подготовку к зиме 2026–2027 годов и вопросы обороны. Среди прочего глава государства заявил, что военные ВСУ будут уничтожать пусковые установки, с которых запускаются баллистические ракеты.

Напоминаем, что 6 августа появилось заявление Ирины Терех из Fire Point, в котором были объявлены новые даты выхода украинской баллистики.

Напомним, Кулеба прогнозирует рост числа нападений на украинцев в Польше.

Также сообщалось, что Кулеба дал совет жителям больших городов, которые обстреливает РФ.