"Это только начало": экс-глава МИД Кулеба прогнозирует рост числа нападений на украинцев в Польше (видео)

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что число нападений на украинцев в Польше будет продолжать расти. По его мнению, нынешние случаи — это "лишь начало".

По словам Кулебы, в настоящее время в Польше существуют две точки зрения — одна в пользу сотрудничества с "проблемной Украиной", а вторая — категорически против. Об этом он заявил в интервью журналисту Сергею Пейчеву.

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Он отмечает, что после нападения во Вроцлаве власти и полиция осудили нападение на украинцев. Однако, по мнению Кулебы, это "не остановит тех, кто будет нападать".

"Мы можем лишь наблюдать за борьбой двух Польш. Мы не знаем, кто в итоге победит и какой баланс установится. Единственное, что я могу сказать как человек, — это то, что эти инциденты в отношении украинцев в Польше — лишь начало", — считает дипломат.

Відео дня

По его мнению, количество нападений поляков на граждан Украины будет только расти. Кулеба добавляет, что считает их "даже не пиком".

Ранее Фокус сообщал о том, почему стало больше видео с нападениями на украинцев. Посол Украины в Польше Василий Боднар считает, что украинцы учатся защищаться, и видео — одна из составляющих этой тактики.

Впоследствии стало известно, что в Кракове агрессивный мужчина преследовал украинцев. На видео с места событий запечатлено, как неизвестный поляк по неустановленным причинам набросился на украинцев, при этом пострадала прохожая, которая проходила мимо.