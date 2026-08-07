"Це лише початок": ексглава МЗС Кулеба прогнозує зростання нападів на українців у Польщі (відео)

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що кількість нападів на українців у Польщі продовжуватиме зростати. На його думку, нинішні випадки є "лише початком".

За словами Кулеби, наразі в Польщі є дві точки зору — одна про співпрацю з "проблемною Україною", а друга — категорично проти. Про це він заявив у інтерв'ю журналісту Сергію Пейчеву.

Дивитися фрагмент про Польщу з 01:03:15

Він зазначає, що після нападу у Вроцлаві влада та поліція засудили атаку на українців. Однак, на думку Кулеби, це "не зупинить тих, хто нападатиме".

"Ми тільки можемо спостерігати за битвою двох Польщ. Ми не знаємо, хто з рештою переможе чи який баланс встановиться. Єдине, що можу по-людськи сказати, що ось ці інциденти проти українців в Польщі — це тільки початок", — вважає дипломат.

На його думку, що кількість нападів поляків на громадян України буде тільки зростати. Кулеба додає, що вважає їх "навіть не піком".

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, чому побільшало відео з нападами на українців. Посол України у Польщі Василь Боднар вважає, що українці навчаються себе захищати, і відео — одна з частин цієї тактики.

Згодом стало відомо, що у Кракові агресивний чоловік переслідував українців. На відео з місця подій зафіксували, як невідомий поляк з невстановлених причин накинувся на українців, при цьому дісталось перехожій, яка проходила поруч.