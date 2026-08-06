"Погроми" та агресія: посол пояснив, чому побільшало вірусних відео з нападами на українців

Посол України у Польщі Василь Боднар озвучив можливу причину зростання кількості вірусних відео про напади на українців. На думку Боднаря, українці навчаються себе захищати, і відео — одна з частин цієї тактики. Що розповів Василь Боднар про ситуацію у Польщі та про те, чи є загроза "антиукраїнських погромів"?

Випадки булінгу, побиттів, скандалів траплялись з 2022 року, а не лише сьогодні, у 2026, сказав Боднар в інтерв'ю медіа "Європейська правда". Українське посольство відреагувало на такі інциденти й випустило спеціальні рекомендації, як діяти. Серед іншого, ішлося про відео- та аудіофіксацію нападів, а записи потім надаються в поліцію для доведення провини нападників. Зі слів Боднаря, українці так, в підсумку, і роблять, але викладають ці відео у мережу. Посол зауважив, що можлива причина зростання кількості вірусних відео, яких побільшало у 2026 році, це те, що українці навчились захищатись та відстоювати свої права.

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Напади на українців у Польщі — коментар Боднаря див. з 5:19

Під час інтерв'ю ведучий нагадав коментар Бондаря, який з'явився два тижні тому, що напади на українців у Польщі — це поодинокі випадки, водночас сьогодні вже говорять про зростання інцидентів на 30%. У відповідь посол нагадав, що під час політичного протистояння справді може зростати напруженість. При цьому поліція швидко реагує на такі випадки й бере до уваги відеосвідчення з місця подій.

"Рекомендація також, якщо є така можливість, записати зухвалу чи агресивну поведінку проти тебе, щоб потім можна було використати як доказ в судді. Люди цим користуються, це самостійне рішення, але замість того, щоб використовувати їх в суді відразу, вони зразу пускають в інтернет. І це стає вірусним відео і з відповідною реакцією", — сказав український посол.

Ще одне питання, на яке відповів Боднар, стосувалось загрози "антиукраїнських погромів". На думку Боднаря, такі інциденти малоймовірні.

"Я думаю, це перебільшення. Це робиться спеціально для того, щоб накручувати громадську думку. Немає таких ознак, щоби були масові виступи проти українців", — наголосив посадовець.

Також посол зауважив, що сьогодні говорять про "глобус України" та "глобус Польщі", "занурення в історичну в історичний дискурс і проблематику, як оцінювати Бандеру", тим часом на фронт продовжують іти польські снаряди.

Напади на українців у Польщі — деталі

Зазначимо, Фокус писав про серію нападів на українців у Польщі, які стались у липні 2026 року. Серед них — побиття двох українців у Вроцлаві, коли на майданчику біля магазину на них напали троє кремезних поляків. У мережі з'явились кадри з усіма деталями побиття: двох нападників затримали протягом кількох днів, їм загрожує 5-7,5 років тюрми, а третього досі не спіймали.

Нагадуємо, 31 липня стало відомо про напад на українку у Гдині, коли невідомий двічі вдарив її по голові та втік.