Шви на шиї та струс мозку: у Вроцлаві жорстоко побили двох українців, — соцмережі (відео)

На двох українців у Вроцлаві напала група кремезних молодиків, повідомили у мережі. На відео з місця подій — троє чоловіків, які почали бити чоловіка, а потім взялись на жінку. Матір потерпілої опублікувала кадри пораненої дочки та заявила, що є порізи на шиї та підозрюють струс мозку.

Інцидент з нападом поляків на українців відбувся, ймовірно, через акцент, який роздратував нападників, написала Карина Кицай (Karina Kitsai з ніком karina130384) у соцмережі Threads. Вказано, що потерпілих звати Анастасія та Максим. Авторка допису опублікувала текст українською та польською та повідомила, що просить допомоги. На відео з кадрами побиття — майданчику біля магазину, а запис зробив невідомий оператор з сусіднього будинку. Бачимо, як троє чоловіків кидаються на іншого, потім дістається жінці, і врешті двоє нападників ідуть геть, а третій сів в авто, припарковане неподалік. Поки не відшукалось реакції вроцлавської поліції на інцидент з нападом на українців.

Відео дня

У продовженні допису авторка написала, що усі троє нападників були поляками. З її слів, напад стався через акцент. На відео бачимо, як спершу до українця підійшли двоє м'язистих чоловіків, які почали йому щось говорити, а той торкнувся грудей одного зі співрозмовників у темній футболці. Далі цей чоловік почав битися, а до побиття приєднався його супутник у червоній футболці. За мить "підлетів" третій нападник у жовтій футболці: усі разом вони били одну людину. Тим часом жінка намагалась їх розборонити, бігала навколо, щось говорила. У якийсь момент нападники вдарили її по обличчю та відштовхнули. Врешті чоловіки відійшли: двоє пішли вулицею, а третій повернувся в авто, з якого вистрибнув задля побиття. На записі помітно, що у події було багато свідків — жінка з собакою, продавчиня, перехожий з дитиною.

Допис з кадрами побиття з'явився у мережі зранку 27 липня. Жінка написала, що дочка отримала поранення шиї і їй наклали шви. Крім того, у чоловіка підозрюють струс мозку. На одному з опублікованих фрагментів — потерпіла, яка показує поріз та скривавлену шию: Фокус не розмістив ці кадри з етичних міркувань.

"Сьогодні мою доньку Настю та її хлопця Максима жорстоко побили в одному з магазинів у Польщі. Моя донька зазнала тяжких травм. Зараз лікарі накладають їй шви на шию. У неї та в її хлопця є підозра на струс мозку", — ідеться у дописі karina130384.

Напади на українців у Польщі — інформація про інцидент у Вроцлаві 27 липня Фото: Скриншот

Допис зібрав майже 130 тис. переглядів, майже 6 тис. вподобайок та майже тисячу коментарів. Були коментарі кількох поляків, які критикували українців. Також були тези, що з ситуацією не все зрозуміло і краще передивитись відео, наприклад, з магазину, і звернутись в поліцію. Більшість реакцій українців та поляків — це критика нападників та вимога до правоохоронців відшукати та покарати хуліганів.

Напади на українців у Польщі — коментарі щодо інциденту 27 липня Фото: Скриншот

Напади на українців у Польщі — деталі

Зазначимо, медіа писали про випадки нападів на українців в Польщі. Наприклад, 20 липня стало відомо про побиття 60-річного чоловіка, який заступився за українських підлітків, на яких кричали у громадському транспорті. Інший інцидент — напад невідомої на 13-річних підлітків, які говорили українською мовою.

Нагадуємо, Фокус публікував інформацію про нові рішення поліції Польщі, яка відреагувала на зростання кількості нападів на українців.