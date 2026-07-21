Вдарила через українську мову: у Польщі жінка напала на двох 13-річних дівчат

У польському місті Легниця поліція розслідує напад на двох 13-річних дівчат з України. За попередніми даними, причиною конфлікту могло стати те, що підлітки розмовляли українською мовою, а сам напад, ймовірно, був пов'язаний з їхнім національним походженням.

Як повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька на своїй сторінці в X, інцидент стався у суботу близько 21:00 на вулиці Полярній біля одного з місцевих басейнів у Легниці.

За її словами, до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома жінка застосувала силу до двох 13-річних громадянок України. Правоохоронці відкрили провадження за фактом можливого порушення тілесної недоторканності та зараз встановлюють усі обставини інциденту.

З огляду на цю ситуацію, Галецька наголосила, що ніхто не має права застосовувати насильство до іншої людини, а тим більше до дитини. За попередніми даними, мотивом нападу могло стати національне походження дівчат, а це, за її словами, вже може свідчити про злочин, вчинений на ґрунті ненависті.

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Пізніше польське видання RMF24 опублікувало більше подробиць, посилаючись на розповідь матері потерпілих. За її словами, того вечора доньки разом з іншими дітьми гралися біля басейну, коли до них підійшла жінка, яка також перебувала там зі своїми дітьми.

Як стверджує мати, незнайомка спочатку звернула увагу на те, що діти спілкуються українською мовою. Вона почала робити їм зауваження, а потім, за словами жінки, кілька разів поверталася до дітей, продовжуючи словесний конфлікт. Згодом ситуація загострилася: жінка нібито вдарила одну з українських дівчат. Постраждали також інша дівчинка та хлопчик, які намагалися її захистити.

За словами матері, під час конфлікту жінка прямо заявила, що поводиться так саме через те, що діти є українцями. Саме цю обставину зараз перевіряють правоохоронці. Якщо вона підтвердиться, справу можуть кваліфікувати як злочин, скоєний з мотивів національної ненависті.

У RMF24 звернули увагу, що це вже не перший подібний випадок у Польщі за останній час. У середині липня в місті Бельсько-Бяла 54-річний чоловік у міському автобусі словесно ображав трьох громадянок України, серед яких були дві 11-річні дівчинки. За даними слідства, він не лише вигукував на їхню адресу образи через походження, а й ударив одну з дітей. Чоловіка затримали, а за висунутими обвинуваченнями йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

В цілому, у Польщі продовжує зростати кількость злочинів на ґрунті ненависті. За словами заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Чеслава Мрочека, якщо у 2024 році було зареєстровано 760 таких правопорушень, то у 2025 році їхня кількість зросла до близько 1200. Це більш ніж на третину більше, ніж роком раніше.

Також Фокус писав, що У Познані 60-річний чоловік зазнав жорстокого нападу після того, як заступився за українського хлопчика, якого під час поїздки в трамваї ображали незнайомці. Зокрема, через побиття потерпілий тимчасово втратив пам'ять.

Крім того, у Плоцьку дорослий чоловік напав на двох 15-річних підлітків через те, що вони розмовляли українською мовою в автобусі. За словами потерпілих, нападник ударив одного з хлопців, а потім виштовхнув обох із салону.