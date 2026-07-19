Розмовляв українською: поляк вдарив та вигнав з автобуса 15-річного підлітка

У громадському транспорті польського Плоцька на 15-річного підлітка та його друга, які розмовляли між собою українською, напав дорослий чоловік. Розгляд справи веде районна прокуратура.

Під час поїздки у автобусі №3 у Плоцьку розмова двух підлітків українською викликала агресію у дорослого чоловіка. Про інцидент повідомляє телеканал TVP.

Чоловік вдарив підлітка рукою, а коли водій відчинив двері автобуса, він виштовхнув обох хлопців з транспортного засобу.

"Він був дуже агресивним", — описав подію підліток, зазначивши, що доросла людина лаялася та наголошувала, що у Польщі усі повинні розмовляти виключно польською.

Мати хлопця, Наталія Мельник, зауважує, що не почувається в Плоцьку в безпеці, боячись говорити своєю мовою. Також вона нервує, коли її син не відповідає на телефонні дзвінки одразу.

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Побиття підлітка у Польщі: реакція прокуратури

Розслідування щодо побиття підлітка веде районна прокуратура у Плоцьку за статтею 308 Кримінально-процесуального кодексу, тобто збирає докази та встановлює винуватця злочину.

Прокуратура, як зазначається, вже опитала місцеву жительку, яка стала свідком інциденту й на підставі висновків слідчі можуть пред'явити звинувачення, якщо порушника вдасться знайти.

Нагадаємо, у польському місті Лодзь 11 липня чоловік жорстоко побив перехожого, помилково вважаючи, що той є українцем. Внаслідок нападу потерпілий, який виявився громадянином Польщі, отримав серйозні травми.

А 12 липня у міському автобусі в Бельсько-Бялій дорослий поляк, застосовуючи лайку та погрози, вимагав, щоб українські підлітки "поверталися в Україну".

Фокус писав, що соцопитування в Польщі зафіксувало серйозні зміни в настроях суспільства щодо українських біженців.