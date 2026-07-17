Вперше з 2022: більшість поляків виступає проти прийому українських біженців — опитування

Соцопитування в Польщі зафіксувало серйозні зміни в настроях суспільства щодо українських біженців. Уперше з 2022 року частка громадян, які не підтримують подальший прийом українських біженців, перевищила частку тих, хто виступає за це рішення.

Результати дослідження свідчать: 52% опитаних вважають, що Польща вже не повинна приймати нових українських біженців, тоді як протилежну позицію обстоюють 42% респондентів. Про це повідомляє видання RMF24 із посиланням на дані Центру дослідження громадської думки (CBOS).

За словами соціологів, подібного результату не фіксували від 2014 року, коли CBOS почав регулярно проводити опитування після анексії Криму Росією. Так, у перші тижні після початку повномасштабної війни готовність приймати українців серед поляків сягала рекордних 94%.

Соціологи вказують, що за кілька низку місяців (з грудня 2025 року до червня 2026) частка тих, хто виступає проти прийому біженців, збільшилася на 6 процентних пунктів, тоді як кількість прихильників скоротилася на стільки ж.

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Ставлення до масштабів підтримки та нових обмежень

Також опитування зазначає про те, що більшість поляків вважають нинішній рівень допомоги українцям надмірним (54%), адекватною цю підтримку тільки назвали 40% опитаних, і лише 3% вважають її недостатньою. Автори звіту зазначають, що частка невдоволених обсягами підтримки стабільно зростає ще з вересня 2025 року.

Також 87% респондентів підтримують рішення обмежити доступ до безоплатного пакета медичних послуг для тих українців, які не сплачують внесків на медичне страхування в Польщі. Проти цього висловилися лише 8% опитаних.

Натомість щодо скасування права на безкоштовне проживання в колективних центрах для матерів із дітьми старше одного року думки розділилися інакше: 58% опитаних не підтримали таке обмеження, і лише 29% висловилися за нього.

Раніше Фокус повідомляв, що в 2025-му Польща заробила на українських біженцях $85 мільярдів. При цьому витрати поляків на допомогу Україні на війні склали всього лише 2,3 млрд доларів, з'ясували аналітики.

Згодом стало відомо, як одна з країн ЄС виставить рахунок біженцям. Уряд Великої Британії планує зобов'язати частину біженців, які мають достатньо коштів, компенсувати витрати держави на їхнє проживання та підтримку.