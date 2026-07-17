Впервые с 2022 года: большинство поляков выступает против приема украинских беженцев — опрос

Социологический опрос в Польше зафиксировал серьезные изменения в настроениях общества в отношении украинских беженцев. Впервые с 2022 года доля граждан, не поддерживающих дальнейший прием украинских беженцев, превысила долю тех, кто выступает за это решение.

Результаты исследования показывают: 52 % опрошенных считают, что Польша больше не должна принимать новых украинских беженцев, тогда как противоположную позицию занимают 42 % респондентов. Об этом сообщает издание RMF24 со ссылкой на данные Центра исследования общественного мнения (CBOS).

По словам социологов, подобного результата не фиксировалось с 2014 года, когда CBOS начал регулярно проводить опросы после аннексии Крыма Россией. Так, в первые недели после начала полномасштабной войны готовность принимать украинцев среди поляков достигала рекордных 94%.

Социологи отмечают, что за несколько месяцев (с декабря 2025 года по июнь 2026 года) доля тех, кто выступает против приема беженцев, увеличилась на 6 процентных пунктов, тогда как число сторонников сократилось на столько же.

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Отношение к масштабам поддержки и новым ограничениям

Кроме того, опрос показывает, что большинство поляков считают нынешний уровень помощи украинцам чрезмерным (54%), адекватной эту поддержку назвали лишь 40% опрошенных, и только 3% считают её недостаточной. Авторы отчета отмечают, что доля недовольных объемами поддержки стабильно растет еще с сентября 2025 года.

Кроме того, 87 % респондентов поддерживают решение об ограничении доступа к бесплатному пакету медицинских услуг для тех украинцев, которые не уплачивают взносы на медицинское страхование в Польше. Против этого высказались лишь 8 % опрошенных.

В то же время по поводу отмены права на бесплатное проживание в коллективных центрах для матерей с детьми старше одного года мнения разделились иначе: 58 % опрошенных не поддержали такое ограничение, и лишь 29 % высказались за него.

Ранее "Фокус" сообщал, что в 2025 году Польша заработала на украинских беженцах 85 миллиардов долларов. При этом расходы поляков на помощь Украине в ходе войны составили всего 2,3 миллиарда долларов, как выяснили аналитики.

Впоследствии стало известно, как одна из стран ЕС предъявит счет беженцам. Правительство Великобритании планирует обязать часть беженцев, располагающих достаточными средствами, компенсировать расходы государства на их проживание и содержание.