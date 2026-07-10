Одна из стран ЕС выставит счет беженцам: придется вернуть до 570 тысяч гривен

Правительство Великобритании планирует обязать часть беженцев, располагающих достаточными средствами, возместить расходы государства на их проживание и содержание в период рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища. Полная выплата станет обязательным условием для получения права на постоянное проживание.

Об этом сообщили в правительстве Великобритании после внесения в парламент законопроекта "Immigration and Asylum Bill".

Документ предоставляет Министерству внутренних дел право взимать фиксированную сумму с совершеннолетних лиц, получавших государственную помощь на проживание или питание, если у них имеются достаточные средства. Ожидается, что общий размер взноса составит около 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 570 тысяч гривен).

Согласно новым правилам, средства можно будет выплачивать ежемесячно после превышения установленного финансового порога. Основным способом станет прямой платеж в Министерство внутренних дел, также правительство рассматривает возможность использования налоговой системы и системы социальных выплат. Если человек покинет Великобританию, он должен будет погасить задолженность, если захочет вернуться в будущем.

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"Мы уже сократили расходы на систему приютов на 1 миллиард фунтов (примерно 57 миллиардов гривен), но также правильно попросить тех, кто может внести свой вклад, сделать это. Получение помощи на жилье — это право, но это также и ответственность", — заявила министр внутренних дел Шабана Махмуд.

По данным правительства, в прошлом году расходы на проживание и содержание просителей убежища составили 4 миллиарда фунтов (примерно 228 миллиардов гривен). С апреля власти уже закрыли 31 отель для беженцев, а часть людей переселили в более скромное жилье, в частности на территорию бывших военных объектов.

Законопроект не содержит отдельных положений, касающихся граждан Украины. Новые требования касаются стандартной процедуры получения убежища, тогда как большинство украинцев находятся в Великобритании в рамках специальных программ "Homes for Ukraine", "Ukraine Family Scheme" и "Ukraine Extension Scheme".

Напомним, "Фокус" ранее писал, что Чехия может пересмотреть правила предоставления временной защиты мужчинам трудоспособного возраста и украинцам из относительно безопасных регионов. Однако для этого требуется единодушное согласие всех государств Европейского Союза.

Кроме того, с 1 июля Польша прекратила финансировать проживание большинства украинских беженцев в центрах коллективного размещения. Бесплатное жилье сохранили лишь для отдельных уязвимых категорий, в частности для людей с инвалидностью, беременных женщин и части пожилых людей. Правозащитники предупреждают, что новые правила могут повысить риск бездомности среди украинцев.