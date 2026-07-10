Одна з країн ЄС виставить рахунок біженцям: доведеться повернути до 570 тисяч гривень

Уряд Великої Британії планує зобов'язати частину біженців, які мають достатньо коштів, компенсувати витрати держави на їхнє проживання та підтримку під час розгляду заяви на притулок. Повна виплата стане обов'язковою умовою для отримання права на постійне проживання.

Про це повідомили в уряді Великої Британії після внесення до парламенту законопроєкту Immigration and Asylum Bill.

Документ надає Міністерству внутрішніх справ право стягувати фіксовану суму з повнолітніх людей, які отримували державну допомогу на проживання або харчування, якщо вони мають достатньо коштів. Очікується, що загальний розмір внеску становитиме близько 10 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 570 тисяч гривень).

За новими правилами, кошти можна буде сплачувати щомісяця після перевищення визначеного фінансового порогу. Основним способом стане прямий платіж до Міністерства внутрішніх справ, також уряд розглядає можливість використання податкової системи та системи соціальних виплат. Якщо людина залишить Британію, вона повинна буде погасити заборгованість, якщо захоче повернутися в майбутньому.

Відео дня

“Ми вже скоротили витрати на систему притулку на 1 мільярд фунтів (приблизно 57 мільярдів гривень), але також правильно попросити тих, хто може зробити внесок, зробити це. Отримання допомоги на притулок — це право, але це також відповідальність”, — заявила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд.

За даними уряду, торік витрати на проживання та підтримку шукачів притулку сягнули 4 мільярдів фунтів (приблизно 228 мільярдів гривень). З квітня влада вже закрила 31 готель для біженців, а частину людей переселили до простішого житла, зокрема на територію колишніх військових об'єктів.

Окремих положень щодо громадян України законопроєкт не містить. Нові вимоги стосуються стандартної процедури отримання притулку, тоді як більшість українців перебувають у Великій Британії за спеціальними програмами Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що Чехія може переглянути правила тимчасового захисту для чоловіків працездатного віку та українців із відносно безпечних регіонів. Однак для цього потрібна одностайна згода всіх держав Європейського Союзу.

Також з 1 липня Польща припинила фінансувати проживання більшості українських біженців у центрах колективного розміщення. Безоплатне житло зберегли лише для окремих вразливих категорій, зокрема людей з інвалідністю, вагітних жінок та частини літніх людей. Правозахисники попереджають, що нові правила можуть підвищити ризик бездомності серед українців.