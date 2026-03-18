Хто втратить тимчасовий захист: Чехія готує нові правила для українських чоловіків

Чехія розглядає можливість обмеження тимчасового захисту для окремих категорій українських біженців, однак такі зміни можливі лише за погодженням усіх країн Європейського Союзу. Йдеться, зокрема, про потенційні обмеження для чоловіків працездатного віку та осіб, які прибувають із відносно безпечних регіонів України.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар заявив, що країна аналізує варіанти коригування умов тимчасового захисту для українських біженців, повідомили Novinky 18 березня.

Зокрема, обговорюється можливість припинення такого статусу для чоловіків працездатного віку, а також для людей, які прибувають із західних областей України. Водночас Чехія не має повноважень самостійно змінювати ці правила, оскільки тимчасовий захист регулюється законодавством Європейського Союзу. Тому Метнар зараз веде переговори з іншими державами ЄС.

"Тимчасовий захист на рівні Європейського Союзу продовжено до березня 2027 року. Тому необхідно вже зараз почати вирішувати питання його форми після цієї дати, звичайно, з огляду на розвиток ситуації в Україні", — сказав "Novinky" речник Міністерства внутрішніх справ Ондржей Кратошка.

Захист гарантує біженцям можливість легально проживати та працювати в ЄС. Союз завжди продовжує його на рік. За кількістю населення Чеська Республіка прийняла найбільше українських біженців з усього ЄС. Згідно з останньою доступною статистикою Міністерства внутрішніх справ, у Чехії їх понад 401 000, і щомісяця прибуває ще приблизно шість тисяч. Міністерство зазначає, що внутрішні можливості країни вже давно перебувають на межі. Саме тому Чеська Республіка виступає за обмеження обсягу тимчасового захисту.

"Інші країни також хочуть коригування, воно може йти в кількох напрямках. З географічної точки зору, захід України, тобто населення західної, відносно безпечної частини раїни, не підпадатиме під захист", — описав Метнар виданню "Novinky" своє бачення.

Тимчасовий захист також більше не буде поширюватися на чоловіків працездатного віку. Метнар також вказав, що Україна і сама зацікавлена у поверненні молодих чоловіків для їх потенційного призову на військову службу.

"Україна сама зацікавлена ​​в тому, щоб чоловіки залишалися або, можливо, поверталися у разі припинення вогню. Їм доведеться пройти довгий шлях у плані відновлення території", – сказав міністр.

Метнар додав, що на зустрічі в Берліні наприкінці лютого він повідомив федеральному міністру внутрішніх справ Німеччини Александру Добріндту про необхідність розпочати дебати щодо коригування налаштувань тимчасового захисту. За словами Кратошки, дискусія має відбуватися насамперед між державами, які несуть найбільший тягар прийняття біженців.

"У нас досі немає чіткої пропозиції щодо того, яким шляхом ми підемо", — підсумував Метнар.

Нагадаємо, що у 2026 році в країнах ЄС почали переглядати правила перебування українських біженців. Зокрема – посилювати вимоги до проживання та поступово змінювати підхід до соціальної підтримки. Водночас тимчасовий захист для українців офіційно продовжено до березня 2027 року.

