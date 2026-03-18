Кто потеряет временную защиту: Чехия готовит новые правила для украинских мужчин

Чехия рассматривает возможность ограничения временной защиты для отдельных категорий украинских беженцев, однако такие изменения возможны только по согласованию всех стран Европейского Союза. Речь идет, в частности, о потенциальных ограничениях для мужчин трудоспособного возраста и лиц, прибывающих из относительно безопасных регионов Украины.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар заявил, что страна анализирует варианты корректировки условий временной защиты для украинских беженцев, сообщили Novinky 18 марта.

В частности, обсуждается возможность прекращения такого статуса для мужчин трудоспособного возраста, а также для людей, прибывающих из западных областей Украины. В то же время Чехия не имеет полномочий самостоятельно менять эти правила, поскольку временная защита регулируется законодательством Европейского Союза. Поэтому Метнар сейчас ведет переговоры с другими государствами ЕС.

"Временная защита на уровне Европейского Союза продлена до марта 2027 года. Поэтому необходимо уже сейчас начать решать вопрос ее формы после этой даты, конечно, учитывая развитие ситуации в Украине", — сказал "Novinky" представитель Министерства внутренних дел Ондржей Кратошка.

Защита гарантирует беженцам возможность легально проживать и работать в ЕС. Союз всегда продлевает ее на год. По количеству населения Чешская Республика приняла больше всего украинских беженцев из всего ЕС. Согласно последней доступной статистике Министерства внутренних дел, в Чехии их более 401 000, и ежемесячно прибывает еще примерно шесть тысяч. Министерство отмечает, что внутренние возможности страны уже давно находятся на пределе. Именно поэтому Чешская Республика выступает за ограничение объема временной защиты.

"Другие страны также хотят корректировки, она может идти в нескольких направлениях. С географической точки зрения, запад Украины, то есть население западной, относительно безопасной части страны, не будет подпадать под защиту", — описал Метнар изданию "Novinky" свое видение.

Временная защита также больше не будет распространяться на мужчин трудоспособного возраста. Метнар также указал, что Украина и сама заинтересована в возвращении молодых мужчин для их потенциального призыва на военную службу.

"Украина сама заинтересована в том, чтобы мужчины оставались или, возможно, возвращались в случае прекращения огня. Им придется пройти долгий путь в плане восстановления территории", — сказал министр.

Метнар добавил, что на встрече в Берлине в конце февраля он сообщил федеральному министру внутренних дел Германии Александру Добриндту о необходимости начать дебаты по корректировке настроек временной защиты. По словам Кратошки, дискуссия должна происходить прежде всего между государствами, которые несут наибольшее бремя принятия беженцев.

"У нас до сих пор нет четкого предложения относительно того, по какому пути мы пойдем", — подытожил Метнар.

Напомним, что в 2026 году в странах ЕС начали пересматривать правила пребывания украинских беженцев. В частности — ужесточать требования к проживанию и постепенно менять подход к социальной поддержке. В то же время временная защита для украинцев официально продлена до марта 2027 года.

