Теперь без света: беженка рассказала, почему вернулась из США в Украину

Анастасия поделилась собственной историей переезда из США. Девушке не удалось оформить необходимые документы, чтобы устроиться на официальную работу, поэтому она вернулась домой и начинает все с начала.

Украинка после четырех лет, прожитых в эмиграции, рассказала свою историю в социальных сетях. Сейчас она не знает, где искать работу и хватит ли денег на жизнь. Иногда приходится обходиться без электричества и мыться в тазике. Больше о ее опыте, — читайте в материале Фокуса.

Возвращение беженки

"Самая большая ошибка или лучшее решение? Пока в шоке от цен на все, они как в Америке. Только зарплаты не американские. Купаюсь с тазиком и кружкой в холодной воде, монтирую видео в темноте с фонариком. Но пока не жалею о своем решении, на днях думаю как найти работу и кем могу работать", — пишет Настя.

Беженка вернулась в Украину

В другом видео девушка рассказала подробнее о причине своего решения.

"Я уехала из США в Украину. Нет, не потому, что я ничтожество и ничего не умею делать, кроме черновых работ. Я самодепортировалась. Больше года мне не давали документы, не могла работать, а из меня просто выкачивают деньги за возможность получить разрешение. Все это время я благополучно сидела дома и тратила деньги на еду и аренду, заработанные в предыдущие два года", — говорит украинка.

Что пишут об этом решении?

Зрители в комментариях начали активно обсуждать ее решение.

"Обнимаю вас и желаю найти свое дело, жить счастливой жизнью и ни о чем не жалеть";

"Нахожусь сейчас в США и очень Вас поддерживаю! Впереди только лучшая жизнь!";

Анастасия вернулась в Украину

"Все у тебя получится. Начинать с нуля в родной стране — это не про потери, это про силу. Начинать сначала страшно, но именно так рождается лучшая жизнь. С нуля начинают те, кому мало просто выживать — они хотят жить. И ты именно такая. Верь в себя. Вперед";

"Все правильно! Уже сплю и вижу, когда эта война закончится и можно будет поехать домой!".

Видео Анастасии собрало тысячи лайков, десятки тысяч просмотров, немало комментариев и других реакций.

