Украинка, которую опозорили на шоу "Україна має талант", покорила сцену в США

Позор на талант-шоу обернулся для Elen Smile феноменальным успехом. Она активно снимается, продолжает петь и покорять новые горизонты за границей.

Украинская певица Elen Smile (Елена Полищук) заявила о себе на всю страну после участия в телевизионном шоу "Україна має талант" еще в 2021 году. Впрочем, тогда завоевать симпатию членов жюри девушке так и не удалось, несмотря на то, что она выступала с авторской песней. Сейчас исполнительница эмигрировала в США, где активно строит свою карьеру, покоряя американский шоу-бизнес.

В откровенном разговоре с Фокусом артистка вспоминает свой травматический опыт позора на проекте и рассказывает, как складывается ее судьба.

"Я мечтала петь, но понимала, что никогда не стану певицей, потому что росла в бедной семье. Денег и знакомств не было. К тому же у меня есть свои принципы — ни с кем не буду спать за деньги, ради славы или карьеры. То есть я понимала, что мои шансы равны почти нулю. Очень долго думала об этом, как же стать знаменитой, если этого всего нет? Бог мне помог. Я создала свою первую песню на английском языке, которая называлась "Украина-кокаина", — рассказывает Elen Smile.

Відео дня

"Пела лучше, чем Jerry Heil"

Именно с песней "Україна-кокаїна" певица вышла на сцену 10-го сезона шоу "Україна має талант" (телеканал "СТБ").

"Мне позвонили с телеканала и говорят: "Боже, у вас такая невероятная песня. Вы такая классная! Ваша песня станет девизом или гимном нашего шоу. Все, приезжайте на съемку прямо завтра в 9 утра". Я была в шоке. То есть у меня не было никаких кастингов — сразу позвали", — вспоминает артистка.

Elen Smile на шоу "Україна має талант"

По ее словам, представители телеканала брали у нее интервью и были в безмолвном восторге, засыпая комплиментами, до тех пор, пока она не вышла на сцену и начала петь.

"Многое не вошло (в финальный монтаж — Ред.). Особенно те моменты, где я хорошо пела — лучше, чем Jerry Heil. Она сама аж ох**ла. У них по сценарию, я должна быть тупой и глупой девушкой, которая поет об Украине-кокаине, а тут они услышали, что у меня оху**ий голосище. Конечно же, они все это не показали", — добавляет Елена.

Elen Smile пережила травматический опыт Фото: Instagram

Артистка твердо убеждена, что организаторы проекта сделали все, чтобы она переволновалась и сбилась, не попав в ноты. Несмотря на это, массовка слушала ее стоя, танцевала и аплодировала.

Критика от Сергея Притулы

Судьи не оценили старания певицы. Сергей Притула, один из членов жюри, возмущенно раскритиковал песню, доведя ее до слез словами: "Эта песня — тот случай, когда мы думали, что уже видели дно, но снизу еще постучали. Надеть вышиванку, нацепить веночек, петь о сале на шоу "Україна має талант" в 30-летие Независимости? Подчеркивая этим шароварщину? Это настолько ужасно! Ведь ваше творчество — большой вред украинской культуре и украинской песне. Говорить об Украине таким образом — это издевательство над ней и над культурой в целом. В словах песни я не услышал ничего хорошего. Только то, что иностранцы приезжают, и такие "вау", какие у нас классные девушки. Ваше творчество — это вульгарно, не весело и примитивно. Это было стыдно".

Сергей Притула не оценил выступление Elen Smile Фото: YouTube

Elen Smile считает, что ее использовали, чтобы насмешить публику.

"Словно публичная казнь, где 300 человек в зале смотрят на то, как 4 судьи уничтожают тебя словесно, поливая грязью. Я ничего не могла поделать, сначала пробовала шутить, но они еще больше унижали меня. Конечно, вы не увидите этого в кадре: все подстроили так, чтобы показать мое выступление с худшей стороны и выставить непутевой дурой. Людям в зале понравилась песня, они поднялись и аплодировали", — добавляет участница шоу.

Возвращение на сцену

Сначала Елена тяжело восприняла критику, даже удалила свою песню, а клип — убрала из публичного доступа. Но в конце концов этот опыт стал для нее толчком для дальнейшего развития. Она начала активно сниматься в различных телевизионных и YouTube-проектах. В частности, "Я везу тебе красоту", "Полезная программа", "Утро с Украиной", "Главная тема", "Пятый лишний", "Богиня шопинга" и других.

Певица продолжает петь и сниматься в клипах Фото: Instagram

После начала полномасштабного вторжения России в Украину звезда сцены выехала в Румынию, а затем в Турцию и США. В 2023 году она представила патриотический видеоклип на песню "Верю в будущее", снятый в Виннице.

Сегодня Elen Smile покоряет американскую сцену: в частности, снялась в клипе известного исполнителя Bad Bunny, который в этом году получил "Грэмми", встречалась с Дженнифер Лопес, а также знакомится с другими мировыми звездами.

Elen Smile снялась в клипе Bad Bunny

"Я не знаю артистов, который с одной песни стал бы знаменитым на всю страну, не вкладывая ни одного доллара. Это реально феномен! Уже сейчас, когда все обиды прошли, я это понимаю", — заключает она.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ушла из жизни 18-летняя участница "Украина имеет талант" Эмили Москаленко. Девушка участвовала в многочисленных международных конкурсах и соревнованиях, получив многочисленные награды за свою гибкость.

Победительница шоу "Україна має талант" Ксения Симонова создала "песочный клип" для певца, победителя "Евровидения-2009" Александра Рыбака.

Гонорар от Пугачевой и жизнь в России: как сложилась судьба звезды "Україна має талант" Александра Кварти? Певец долгое время исполнял песни на русском языке и даже уехал в РФ, чтобы строить карьеру.