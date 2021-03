Победительница украинского талант-шоу создала "песочный клип" для Александра Рыбака (видео)

Песня была выпущена на музыкальных платформах в 2018 году, однако только сейчас она дождалась визуализации.

Победительница шоу "Україна має талант" Ксения Симонова создала "песочный клип" для певца, победителя "Евровидения-2009" Александра Рыбака. Необычная видеоработа посвящена композиции "Let The Music Guide You" (Пусть музыка ведет вас).

О совместной работе Симонова написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, она с Рыбаком познакомились очень давно, после его победы в песенном конкурсе. Он также 12 лет назад был специальным гостем шоу "Україна має талант" и объявлял победителя проекта.

"Когда мы задумали снимать этот клип и Саша прислал эту песню, я просто потеряла дар речи", – написала она.

Видео "Let The Music Guide You" объединило в себе несколько историй: музыка помогла каждому главному герою музыкального клипа проявить себя, быть особенным и найти силы идти дальше, сквозь все преграды.

Кульминационной точкой клипа стал портрет самого Александра Рыбака со скрипкой, который сменился двумя руками, держащимися друг за друга.

Отметим, что режиссером последнего клипа известной американской хип-хоп-исполнительницы Cardi B на композицию Up стала украинский клипмейкер Таня Муиньо.