Переможниця українського талант-шоу створила "пісочний кліп" для Олександра Рибака (відео)

Переможниця шоу "Україна має талант" Ксенія Симонова створила "пісочний кліп" для співака, переможця "Євробачення-2009" Олександра Рибака. Незвичайна відеоробота присвячена композиції "Let The Music Guide You" (Нехай музика веде вас).

Про спільну роботу Симонова написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, вона з Рибаком познайомилися дуже давно, після його перемоги в пісенному конкурсі. Він також 12 років тому був спеціальним гостем шоу "Україна має талант" і оголошував переможця проекту.

"Коли ми задумали знімати цей кліп і Саша надіслав цю пісню, я просто втратила дар мови", — написала вона.

Пісня була випущена на музичних платформах у 2018 році, проте тільки зараз вона дочекалася візуалізації.

Відео "Let The Music Guide You" об'єднало в собі кілька історій: музика допомогла кожному головному герою музичного кліпу проявити себе, бути особливим і знайти сили йти далі, крізь усі перепони.

Кульмінаційною точкою кліпу став портрет самого Олександра Рибака зі скрипкою, який змінився двома руками, що тримаються одне за одного.

Зазначимо, що режисером останнього кліпу відомої американської хіп-хоп-виконавиці Cardi B на композицію Up стала український кліпмейкер Таня Муінне.