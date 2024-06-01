"Моє серце з народом України": Бетмен на шоу талантів у Лондоні зчинив переполох (відео)

Слова артиста, які він сказав після виступу, не оцінили автори талант-шоу. Учаснику не дали закінчити думку. Камеру перевели на ведучих, на обличчях яких злегка прочитувалась розгубленість.

У п'ятницю, 31 травня, під час шоу "Велика Британія має талант" у Лондоні один з півфіналістів у костюмі Бетмена зі сцени виступив зі словами підтримки до України. Його звернення стало несподіванкою для знімальної групи. Режисери одразу перевели камеру на ведучих. Про це повідомляє видання Еxpress.

Учасник під псевдонімом The Dark Hero заспівав баладу "Defying Gravity" з мюзиклу "Wicked". Він отримав високу оцінку від суддів талант-шоу.

"Моє серце сьогодні з народом України", — сказав Бетмен одразу після свого виступу.

Ведучі "Британія має талант" Ентоні Макпартлін і Деклан Доннеллі аплодуючи швидко перемістилися на іншу частину сцени. Артисту свою думку не дали завершити. В опублікованому на YouTube-сторінці номері Бетмена цей момент вирізали.

Глядачі одразу ж відреагували на це у соцмережах. Один фанат запитав, що поганого в підтримці України? "Не розумію, чому це так швидко припинили", — додав він. Інший написав: "Бетмену вдалося вставити несподіване політичне послання про Україну. Ент і Дек швидко перемістилися, щоб запобігти подальшим заявам".

Півфіналіст приховує свою особистість, але глядачі шоу і журналісти припускають, що у Бетмена українське походження.

Нагадаємо, 10-річний українець переміг на Чемпіонаті світу з шахів. Олексій Наконечний зі Львівщини обіграв 11 суперників і росіянина, який виступав у нейтральному статусі.