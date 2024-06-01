"Мое сердце с народом Украины": Бэтмен на шоу талантов в Лондоне поднял переполох (видео)

Слова артиста, которые он сказал после выступления, не оценили авторы талант-шоу. Участнику не дали закончить мысль. Камеру перевели на ведущих, на лицах которых слегка прочитывалась растерянность.

В пятницу, 31 мая, во время шоу "Великобритания имеет талант" в Лондоне один из полуфиналистов в костюме Бэтмена со сцены выступил со словами поддержки к Украине. Его обращение стало неожиданностью для съемочной группы. Режиссеры сразу перевели камеру на ведущих. Об этом сообщает издание Ехргеѕѕ.

Участник под псевдонимом The Dark Hero спел балладу "Defying Gravity" из мюзикла "Wicked". Он получил высокую оценку от судей талант-шоу.

"Мое сердце сегодня с народом Украины", — сказал Бэтмен сразу после своего выступления.

Ведущие "Британия имеет талант" Энтони Макпартлин и Деклан Доннелли аплодируя быстро переместились на другую часть сцены. Артисту свою мысль не дали завершить. В опубликованном на YouTube-странице номере Бэтмена этот момент вырезали.

Зрители сразу же отреагировали на это в соцсетях. Один фанат спросил, что плохого в поддержке Украины? "Не понимаю, почему это так быстро прекратили", — добавил он. Другой написал: "Бэтмену удалось вставить неожиданное политическое послание об Украине. Энт и Дек быстро переместились, чтобы предотвратить дальнейшие заявления".

Полуфиналист скрывает свою личность, но зрители шоу и журналисты предполагают, что у Бэтмена украинское происхождение.

Напомним, 10-летний украинец победил на Чемпионате мира по шахматам. Алексей Наконечный со Львовщины обыграл 11 соперников и россиянина, который выступал в нейтральном статусе.