Universal готує найкращий атракціон у світі Гаррі Поттера "Міністерство магії" (фото, відео)

До відкриття величезного парку розваг залишилося пів року. "Міністерство магії" обіцяє стати найнеймовірнішим атракціоном Universal у Флориді.

Universal Orlando Resort представила перші деталі магічного світу Гаррі Поттера, який стане частиною нового тематичного парку Epic Universe. Відкриття заплановане на 22 травня 2025 року, а родзинкою стане атракціон "Гаррі Поттер і битва в Міністерстві магії", що поєднає сюжет із передовими технологіями. Про це пише The Sun.

Відвідувачі зможуть зануритися в атмосферу Міністерства магії — детально відтвореного місця з фільмів "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" та "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії". Вони дослідять кабінети міністерства, включно з кабінетом Долорес Амбридж, а також зможуть скористатися чарівними ліфтами. Атракціон обіцяє незабутній досвід для шанувальників всесвіту Гаррі Поттера.

Нова зона також запропонує живе шоу "Чарівний цирк Арканус", засноване на подіях із фільмів "Фантастичні звірі". Головний герой шоу — цирковий директор Скендер, який намагається оживити цирк за допомогою магічних створінь із валізи Ньюта Скамандера.

Події відбуваються у 1920-х роках. Відвідувачі потраплятимуть до нього через паризький парк і магічний район Place Cachée, де можна зустріти офіційних осіб та мешканців чарівного світу, студентів за обміном зі шкіл Хогвартсу та Ільверморні, а також портрети чарівників, які говорять.

Для поціновувачів магічної кухні буде доступне кафе L'Air De La Sirène з французькими сендвічами та десертами. Le Gobelet Noir запропонує страви для "темних магів", а Moonshine Bar потішить ексклюзивними коктейлями та пивом. І, звісно, фани зможуть насолодитися улюбленим маслопивом на спеціальному стенді.

Сувенірні магазини запропонують тематичну продукцію: солодощі, товари Міністерства магії та інші магічні дрібниці.

Міністерство магії стане п’ятою та завершальною зоною парку Epic Universe, оголошеного ще у 2019 році. Інші локації включатимуть:

Celestial Park — центральну зону з атракціоном Starfall Racers та каруселлю Constellation Carousel.

Super Nintendo World — з AR-атракціоном Mario Kart: Bowser's Challenge.

How to Train Your Dragon — з американськими гірками Hiccup's Wing Gliders та водним атракціоном Fyre Drill.

Dark Universe, що пропонує моторошну подорож із монстрами Франкенштейна.

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