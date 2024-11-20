Universal готовит лучший аттракцион в мире Гарри Поттера "Министерство магии" (фото, видео)

До открытия огромного парка развлечений осталось полгода. "Министерство магии" обещает стать самым впечатляющим аттракционом Universal во Флориде.

Universal Orlando Resort представила первые детали магического мира Гарри Поттера, который станет частью нового тематического парка Epic Universe. Открытие запланировано на 22 мая 2025 года, а изюминкой станет аттракцион "Гарри Поттер и битва в Министерстве магии", который объединит сюжет с передовыми технологиями. Об этом пишет The Sun.

Посетители смогут окунуться в атмосферу Министерства магии — детально воссозданного места из фильмов "Гарри Поттер и Орден Феникса" и "Гарри Поттер и Смертельные реликвии". Они исследуют кабинеты министерства, включая кабинет Долорес Амбридж, а также смогут воспользоваться волшебными лифтами. Аттракцион обещает незабываемый опыт для поклонников вселенной Гарри Поттера.

Новая зона также предложит живое шоу "Волшебный цирк Арканус", основанное на событиях из фильмов "Фантастические звери". Главный герой шоу — цирковой директор Скендер, который пытается оживить цирк с помощью магических созданий из чемодана Ньюта Скамандера.

События происходят в 1920-х годах. Посетители будут попадать в него через парижский парк и магический район Place Cachée, где можно встретить официальных лиц и жителей волшебного мира, студентов по обмену из школ Хогвартса и Ильверморни, а также портреты говорящих волшебников.

Для ценителей магической кухни будет доступно кафе L'Air De La Sirène с французскими сэндвичами и десертами. Le Gobelet Noir предложит блюда для "темных магов", а Moonshine Bar порадует эксклюзивными коктейлями и пивом. И, конечно, фаны смогут насладиться любимым маслопивом на специальном стенде.

Сувенирные магазины предложат тематическую продукцию: сладости, товары Министерства магии и другие магические мелочи.

Министерство магии станет пятой и завершающей зоной парка Epic Universe, объявленного еще в 2019 году. Другие локации будут включать:

Celestial Park — центральную зону с аттракционом Starfall Racers и каруселью Constellation Carousel.

Super Nintendo World — с AR-аттракционом Mario Kart: Bowser's Challenge.

How to Train Your Dragon — с американскими горками Hiccup's Wing Gliders и водным аттракционом Fyre Drill.

Dark Universe, предлагающий жуткое путешествие с монстрами Франкенштейна.

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