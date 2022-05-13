Олександр Рибак зіграв "Стефанію" Kalush Orchestra на скрипці (відео)
Артист запитав своїх підписників, чи переможе український гурт у цьогорічних пісенних змаганнях.
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Переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак зіграв на скрипці пісню, що представляє цього року Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Відео він поділився у своєму Instagram.
36-річний норвезький музикант білоруського походження виконав пісню "Стефанія" українського гурту Kalush Orchestra. Пісня, що цього року презентує Україну в італійському Турині, уже стала міжнародним хітом. Її переспівують як відомі музиканти, так і пересічні люди у соцмережах.
Олександр Рибак створив власний кавер на "Стефанію" у притаманному йому стилі, використовуючи скрипку.
У підписі під роликом музикант запитав, чи переможе український гурт на "Євробаченні-2022", на що його підписники майже одноголосно ствердно відповіли, що так.
"Ти найкращий музикант всіх часів", "вау!", "я знав, що ти переспіваєш цей хіт", — пишуть фоловери Рибака під його відео.
Зазначимо, що у 2009 році Олександр Рибак у віці 23 років, представляючи Норвегію, впевнено виграв "Євробачення", набравши рекордні 387 балів. Згодом артиста звинувачували в плагіаті, проте домисли не підтвердилися.
Нагадаємо, пісня "Стефанія" точно зазвучить у фіналі "Євробачення" у Турині в суботу, 14 травня 2022. Український гурт Kalush Orchestra впевнено виборов перемогу у першому півфіналі.
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