Гурт Kalush Orchestra потрапив до фіналу "Євробачення-2022" (відео)
У списку конкурсантів-фіналістів Україну назвали восьмою.
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Український гурт Kalush Orchestra, який цьогоріч представляє Україну в Турині на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" пройшов у фінал. Трансляція відбувалася на UA:Перший.
До фіналу разом з українцями потрапили Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова та Нідерланди.
Вибули після першого дня — Албанія, Латвія, Словенія, Болгарія, Хорватія, Данія а також Австрія.
Kalush Orchestra виступили з піснею "Стефанія", яку соліст гурту Олег Псюк присвятив своїй матері. Після виступу гурт подякував за підтримку України. Зал аплодував конкурсантам стоячи.
Наступний півфінал відбудеться через два дні,12 травня, а фінал конкурсу — 14 травня.
Нагадаємо, що український гурт має високі шанси на перемогу у "Євробаченні-2022". Раніше букмекери ставили на перемогу учасників з Італії, дуету Mahmood і BLANCO. Ситуація змінилася 8 травня, після церемонії офіційного відкриття конкурсу.
Також Фокус писав про імовірний Топ-10 "Євробачення-2022". У трійку лідерів потрапили українці Kalush Orchestra з прогнозом 48%, італійці Mahmood і BLANCO з прогнозом 11% та британець Sam Ryder з 10%.