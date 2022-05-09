Букмекери ставлять майже 50% на перемогу України в конкурсі "Євробачення"

Ще недавно "золото" обіцяли італійському дуету Mahmood і BLANCO.

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За день до старту півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2022" у Турині букмекери підвищили ставки. 49% за те, що перше місце цього року виборе Україна з реп-колективом Kalush Orchestra. Про це свідчить статистика на офіційному вебсайті Eurovision World. Це рекордний коефіцієнт від аналітиків за всю історію конкурсу.

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Незадовго до початку європейського турне та старту репетицій у Турині перше місце обіцяли італійському дуету Mahmood і BLANCO. Проте після урочистої церемонії відкриття конкурсу 8 травня думка букмекерів змінилася. Зараз шанси італійців на перемогу оцінюють у 10%, вони займають третій рядок у статистиці. На другому місці, на думку аналітиків, популярний блогер-співак із Великобританії Сем Райдер. На його перемогу в пісенному конкурсі поставили 10%. У п'ятірці лідерів також Швеція з коефіцієнтом 9% та Іспанія — 4%.

Нагадаємо, 8 травня в Турині (Італія) відбулася урочиста церемонія відкриття вокального конкурсу "Євробачення-2022". Загалом на арені Pala Olimpico виступатимуть представники 40 країн. При цьому учасників із РФ не буде. Два півфінали пройдуть 10 та 12 травня, після чого 14 травня відбудеться великий фінал конкурсу.

Україну на "Євробаченні-2022" представляє Kalush Orchestra з композицією українською мовою Stefania. У першому півфіналі вони виступають під номером шість.

Фокус раніше згадував, хто в різні роки представляв Україну на конкурсі "Євробачення". Наша країна двічі привозила перемогу в Київ і кілька разів посідала другі й треті місця.

А також Фокус розповідав про головних конкурентів України на "Євробаченні" та про те, як відбулася перша репетиція Kalush Orchestra на сцені в Турині.