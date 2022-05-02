Kalush Orchestra провели першу репетицію на сцені Євробачення в Турині

Перший півфінал відбудеться вже 10 травня

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Kalush Orchestra, які виступатимуть на "Євробаченні 2022" в італійському Турині, провели першу репетицію на сцені, готуючись до першого півфіналу, що відбудеться вже 10 травня. Відео з'явилось на офіційному каналі конкурсу.

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Гурт Kalush Orchestra почав готуватися до Євробачення 2022 на сцені в Турині. І вже відбулася перша репетиція. Можна побачити нові костюми, в яких з'являться учасники гурту, та постановку шоу, але лише частково. Повну версію глядачі побачать 10 травня, коли відбудеться перший півфінал "Євробачення".

[ + – ] Репетиція Kalush Orchestra на сцені Євробачення

Вже в Італії відсвяткував свій день народження учасник Kalush Orchestra MC Kilimmen. Раніше він повідомляв, що вирушив добровольцем на фронт і навіть показував фото у військовій формі.

А на пресконференції учасники гурту розповіли, що використовують будь-яку можливість для репетицій та займаються цим навіть у коридорі готелю. І про зміну образів вони також попереджали. Пообіцяли, що рожева в'язана панамка соліста залишиться.

"Ну так, щоб усі карти не розкривати, то скажу, що панамка буде точно, синьо-жовта символіка теж, але так стримано. Костюми відрізнятимуться на 50%", — розповіли учасники гурту.