Kalush Orchestra провели первую репетицию на сцене Евровидения в Турине

Первый полуфинал состоится уже 10 мая

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Kalush Orchestra, которые выступят на "Евровидении 2022" в итальянском Турине, провели первую репетицию на сцене в Турине, готовясь к первому полуфиналу, который состоится уже 10 мая. Видео появилось на официальном канале конкурса.

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Группа Kalush Orchestra начала готовиться к Евровидению 2022 на сцене в Турине. И уже состоялась первая репетиция. Можно увидеть новые костюмы, в которых появятся участники группы и постановку шоу, но только частичное. Полную версию зрители увидят 10 мая, когда состоится первый полуфинал "Евровидения".

[ + – ] Репетиция Kalush Orchestra на сцене Евровидения

Уже в Италии отметил свой день рождения участник Kalush Orchestra МС Килиммен. Ранее он сообщал, что отправился добровольцем на фронт и даже показывал фото в военной форме.

А на пресс-конференции участники группы рассказали, что используют любую возможность для репетиций и занимаются этим даже в коридоре отеля. И о смене образов они также предупреждали. Пообещали, что розовая вязаная панамка солиста останется.

"Ну так, чтобы все карты не раскрывать, то скажу, что панамка будет точно, сине-желтая символика тоже, но так сдержанно. Костюмы будут отличаться на 50%", — рассказали участники группы.