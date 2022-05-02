Kalush Orchestra провели первую репетицию на сцене Евровидения в Турине
Первый полуфинал состоится уже 10 мая
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Kalush Orchestra, которые выступят на "Евровидении 2022" в итальянском Турине, провели первую репетицию на сцене в Турине, готовясь к первому полуфиналу, который состоится уже 10 мая. Видео появилось на официальном канале конкурса.
Группа Kalush Orchestra начала готовиться к Евровидению 2022 на сцене в Турине. И уже состоялась первая репетиция. Можно увидеть новые костюмы, в которых появятся участники группы и постановку шоу, но только частичное. Полную версию зрители увидят 10 мая, когда состоится первый полуфинал "Евровидения".
Уже в Италии отметил свой день рождения участник Kalush Orchestra МС Килиммен. Ранее он сообщал, что отправился добровольцем на фронт и даже показывал фото в военной форме.
А на пресс-конференции участники группы рассказали, что используют любую возможность для репетиций и занимаются этим даже в коридоре отеля. И о смене образов они также предупреждали. Пообещали, что розовая вязаная панамка солиста останется.
"Ну так, чтобы все карты не раскрывать, то скажу, что панамка будет точно, сине-желтая символика тоже, но так сдержанно. Костюмы будут отличаться на 50%", — рассказали участники группы.