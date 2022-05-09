Букмекеры ставят почти 50 % на победу Украины в конкурсе "Евровидение"
Еще недавно "золото" сулили итальянскому дуэту Mahmood и BLANCO.
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За день до старта полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2022" в Турине букмекеры повысили ставки. 49 % за то, что первое место в этом году завоюет Украина с рэп-коллективом Kalush Orchestra. Об этом свидетельствует статистика на официальном сайте Eurovision World. Стоит отметить, что это рекордный коэффициент от аналитиков за всю историю конкурса.
Незадолго до начала европейского турне и старта репетиций в Турине первое место сулили итальянскому дуэту Mahmood и BLANCO. Однако после торжественной церемонии открытия конкурса 8 мая мнение букмекеров изменилось. Сейчас шансы итальянцев на победу оценивают в 10 %, они занимают третью строчку в статистике. На втором месте, по мнению аналитиков, популярный блогер-певец из Великобритании Сэм Райдер. На его победу в песенном конкурсе поставили 10 %. В пятерке лидеров также Швеция с коэффициентом 9 % и Испания — 4 %.
Напомним, 8 мая в Турине (Италия) состоялась торжественная церемония открытия вокального конкурса "Евровидение-2022". Всего на арене Pala Olimpico выступят представители 40 стран. При это участников из РФ не будет. Два полуфинала пройдут 10 и 12 мая, после чего 14 мая состоится большой финал конкурса.
Украину на "Евровидении-2022" представляет Kalush Orchestra с композицией на украинском языке Stefania. В первом полуфинале они выступают под номером шесть.
Фокус ранее вспоминал о том, кто в разные годы представлял Украину на конкурсе "Евровидение". Наша страны дважды привозила победу в Киев, и несколько раз занимала вторые и третьи места.
А также Фокус рассказывал о главных конкурентах Украины на "Евровидении" и о том, как прошла первая репетиция Kalush Orchestra на сцене в Турине.