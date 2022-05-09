Букмекеры ставят почти 50 % на победу Украины в конкурсе "Евровидение"

Еще недавно "золото" сулили итальянскому дуэту Mahmood и BLANCO.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

За день до старта полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2022" в Турине букмекеры повысили ставки. 49 % за то, что первое место в этом году завоюет Украина с рэп-коллективом Kalush Orchestra. Об этом свидетельствует статистика на официальном сайте Eurovision World. Стоит отметить, что это рекордный коэффициент от аналитиков за всю историю конкурса.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Незадолго до начала европейского турне и старта репетиций в Турине первое место сулили итальянскому дуэту Mahmood и BLANCO. Однако после торжественной церемонии открытия конкурса 8 мая мнение букмекеров изменилось. Сейчас шансы итальянцев на победу оценивают в 10 %, они занимают третью строчку в статистике. На втором месте, по мнению аналитиков, популярный блогер-певец из Великобритании Сэм Райдер. На его победу в песенном конкурсе поставили 10 %. В пятерке лидеров также Швеция с коэффициентом 9 % и Испания — 4 %.

Напомним, 8 мая в Турине (Италия) состоялась торжественная церемония открытия вокального конкурса "Евровидение-2022". Всего на арене Pala Olimpico выступят представители 40 стран. При это участников из РФ не будет. Два полуфинала пройдут 10 и 12 мая, после чего 14 мая состоится большой финал конкурса.

Украину на "Евровидении-2022" представляет Kalush Orchestra с композицией на украинском языке Stefania. В первом полуфинале они выступают под номером шесть.

Фокус ранее вспоминал о том, кто в разные годы представлял Украину на конкурсе "Евровидение". Наша страны дважды привозила победу в Киев, и несколько раз занимала вторые и третьи места.

А также Фокус рассказывал о главных конкурентах Украины на "Евровидении" и о том, как прошла первая репетиция Kalush Orchestra на сцене в Турине.