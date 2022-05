От Пономарева до Kalush Orchestra: кто из исполнителей представлял Украину на "Евровидении"

Украина дважды была триумфатором этого конкурса, благодаря "диким танцам" Русланы и остросоциальной песне Джамалы.

В итальянском Турине стартовал конкурс "Евровидение-2022". Участники, в том числе и украинская группа Kalush Orchestra, которая будет представлять нашу страну на конкурсе, уже прошли по красной дорожке. Всего на арене Pala Olimpico выстпят представители 40 стран. Участников от РФ не будет. Сначала будут два полуфинала – 10 и 12 мая, а 14 мая состоится большой финал конкурса. Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале под номером 6 с композицией на украинском языке Stefania.

Kalush Orchestra на Нацотборе

Неизвестно, получится ли у парней "зажечь" на сцене, так как это в прошлом году сделала группа Go_A и ее солистка Катерина Павленко с композицией "Шум", но уже сейчас букмекеры прогнозируют им высокое место, а то и победу.

Украинские исполнители уже не раз "взрывали" музыкальный конкурс, дважды привозя победу в Киев, и несколько раз занимая 2-3 места. Фокус решил вспомнить всех артистов, которые участвовали в "Евровидении", начиная с 2003 года.

Александр Пономарев: Евровидение 2003

Александр Пономарев стал первым, кто выступил на сцене конкурса от Украины. В Риге (Латвия) он исполнил песню израильского композитора Цвика Пик Hasta la Vista. Несмотря на сильный вокал исполнителя, красивую хореографию номера и зажигательный мотив, песня получила от зрителей всего 30 баллов, а Пономарев занял 14-е место среди 26 участников. Много лет спустя артист признавался, что послушался более опытных музыкантов, советовавших купить песню у известных авторов. Мол, такая поможет завоевать высокие баллы. Поэтому выбор остановили на израильтянине, который создал хит для Даны Интернешнл, с которым она победила на конкурсе в 1998 году. Изначально же Пономарев хотел спеть свой хит "Я люблю тільки тебе".

"Эта песня у меня была на английском языке, и если бы спел ее под рояль, думаю, результат был бы совершенно другим", – отметил Александр, добавив, что жалеет, что не поступил именно так.

Александр Пономарев первым представил Украину на песенном конкурсе в 2003 году

Руслана Лыжичко: Евровидение 2004

В Стамбуле Руслана принесла победу Украине, которая участвовала в конкурсе всего лишь второй раз. Ее композиция "Дикі танці" буквально зажгла арену "Абди Ипекчи", где проходило "Евровидение-2004".

На сцене артистка и ее шоу-балет, облаченные в оригинальные кожаные наряды, устроили настоящее шоу с трембитами, драйвовыми танцами и сумасшедшей энергетикой. Позже зрители немецкого общественного-правового телевидения назвали песню "Wild Dances" лучшей за всю историю этого песенного конкурса, а украинке вручили специальную награду.

Руслана завоевала безоговорочную победу, набрав на тот момент рекордные за 49-летнюю историю конкурса 280 баллов, и благодаря ей, в 2005 году Украина принимала "Евровидение". Певица же после триумфа в Стамбуле получила звание народной артистки Украины.

Триумфальное выступление Русланы Лыжичко на "Евровидении-2004"

"Грынджолы": Евровидение 2005

В Киеве Украину на "Евровидении-2005" представила группа "Грынджолы", выступив с песней "Разом нас багато", которая за несколько месяцев до этого стала гимном Оранжевой революции. Песня звучала на трех языках: украинском, английском и русском. Несмотря на ее популярность среди украинцев, жюри конкурса, являющегося аполитичным, она совершенно не впечатлила, несмотря на то, что коллектив немного смягчил композицию, сделав ее более социальной. Как результат – 30 баллов и 19-е место. Победу же тогда праздновала гречанка Елена Папаризу с песней My Number One.

За песню "Разом нас багато" Украина получила только 30 баллов, опустившись на 19-е место

Тина Кароль: Евровидение 2006

В Афинах Тина Кароль, представлявшая Украину на конкурсе "Евровидение-2006", исполнила песню "Show Me Your Love". Музыку к ней написала сама артистка в сотрудничестве с Михаилом Некрасовым, а автором слов стал Павел Шилько (DJ Паша).

Набрав 146 баллов в полуфинале, Кароль выступила в финале под 18-м номером. Песня принесла ей 145 голосов зрителей и 7-е место. Главный же трофей конкурса достался финской группе Lordi, выступавшей в костюмах и масках монстров и исполнявшей тяжелый рок.

Зажигательная песня "Show Me Your Love" принесла Украине 7-е место в 2006 году

Верка Сердючка: Евровидение 2007

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки стал настоящей сенсацией в Хельсинки. Артист в образе и с огромной звездой на голове покорил публику драйвовой композицией "Dancing Lasha Tumbai", что можно перевести как "Танец взбитых сливок". Песня, исполненная на немецком, английском, русском и украинском языках, принесла исполнителю, выступавшему под 18-м номером, 235 баллов и 2-е место.

Несмотря на успешное выступление на конкурсе, Данилко столкнулся с серьезными неприятностями из-за песни. Сначала некоторые из украинских политиков высказывались против того, чтобы артист ехал с этой композицией на конкурс, поскольку были уверены, что опозорит страну. Однако Данилко заявил, что собирается представить в Хельсинки юмористический жанр и доказать, что люди могут танцевать и веселиться. После успешного выступления на него ополчились уже федеральные российские СМИ, усмотревшие в его номере антироссийскую пропаганду. Им послышалось, что в песне присутствуют слова "Russia goodbye". В свою очередь певец опроверг эти домыслы, опубликовав официальный текст, где фраза звучала как "Lasha Tumbai".

Впрочем, после вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля 2022 года, Андрей Данилко заявил, что теперь слова в его хите будут звучать именно так, как ему приписывали. "Ребята, с 24 февраля никакого "лаша тумбай" в этой песне… только "раша, гудбай". Я не пел этого. Вы хотели услышать это – вот вы это услышали", — заявил он в недавнем интервью Дмитрию Гордону.

В 2007 году победу одержала Сербия, которую представляла Мария Шерифович с песней "Молитва".

Верка Сердючка показала, что на конкурсе можно танцевать и веселиться, исполнив зажигательную песню Dancing Lasha Tumbai

Ани Лорак: 2008

В Белграде певица Ани Лорак представляла Украину с песней "Shady Lady", написанной для нее Филиппом Киркоровым и Кареном Кавалеряном. По итогам полуфинала украинка заняла 1-е место, набрав 152 балла. В финале она выступила под 18-м номером. В результате артистка набрала 230 баллов и уступила победу российскому певцу Диме Билану, заняв 2-е место.

Ани Лорак заняла 2-е место с песней "Shady Lady"

Светлана Лобода: Евровидение 2009

В столице России Светлана Лобода, выступавшая от Украины, спела композицию "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)". На церемонии открытия конкурса артистка шокировала всех внешним видом, поскольку на ее теле были бинты, синяки и ссадины. Правда, все это оказалось ненастоящим. Таким образом певица участвовала в акции против насилия в семье.

Что же касается выступления, то, по итогам голосования, Светлана набрала 76 баллов, заняв 12-е место.

Светлана Лобода представила яркий номер, однако публика и жюри поскупились на баллы

Alyosha: Евровидение 2010

После победы в Москве Александра Рыбака из Норвегии, в 2010 году "Евровидение" принимал город Осло, где от Украины выступала певица Alyosha с песней "Sweet people". Песня-обращение к людям с призывом оберегать планету и природу, текст которой написала сама исполнительница, набрала в финале 108 баллов и принесла украинке 10-е место.

Alyosha и ее песня "Sweet people". Осло, 2010 год

Мика Ньютон: Евровидение 2011

В Дюссельдорфе (Германия) представительница Украины Мика Ньютон (Оксана Грицай) исполнила англоязычную песню Руслана Квинты и Марины Скомороховой "Angel". Ее номер сопровождался песочной анимацией Ксении Симоновой, по сюжету которой ангел помогал девочке-сироте. В результате Мика Ньютон заняла 4-е место, набрав 159 баллов.

После "Евровидения" артистка уехала в Лос-Анджелес, где продолжила заниматься музыкой.

Мика Ньютон выступила под сопровождение песочной анимации в исполнении Ксении Симоновой

Гайтана: Евровидение 2012

В Баку (Азербайджан) украинская исполнительница повезла песню "Be My Guest". Незадолго до конкурса артистка столкнулась с рядом неприятностей. Сначала накануне украинского отборочного конкурса для участия в "Евровидении" она потеряла голос, который все же удалось восстановить с помощью врачей. После того, как Гайтана представила свой номер, ее обвинили в плагиате, якобы услышав в композиции мотивы песен "Сlocks" Coldplay и "When Love Takes Over" Kelly Rowland feat. David Guetta. Однако сама артистка все опровергла, заявив, что с плагиатом никогда бы себе не позволила поехать куда-то и представлять страну.

На конкурсе певица набрала 65 баллов, оказавшись на 15-м месте.

Гайтана с песней "Be My Guest" в Баку, 2012 год

Злата Огневич: Евровидение 2013

В Мальме (Швеция) Злата Огневич представила Украину песней "Gravity". Номер артистки с первых секунд впечатлил публику тем, что на сцену ее вынес на руках 2,4-метровый великан украинского происхождения Игорь Вовковинский, ныне живущий в США.

Певица успешно прошла в финал, где заняла 3-е место, набрав 214 баллов и уступив победу представителям Дании и Азербайджана.

Злату Огневич называли одной из главных претенденток на победу в конкурсе 2013-го года

Мария Яремчук: Евровидение 2014

В 2014-году от Украины на "Евровидении" в Копенгагене (Дания) выступила Мария Яремчук. Девушка спела композицию "Tick-Tock", набрав 113 балов и заняв 6-е место.

Песня "Tick-Tock" принесла Марии Яремчук 6-е место на конкурсе

В 2015 году Украина впервые отказалась от участия в конкурсе, мотивировав такое решение нестабильной финансовой и политической ситуацией в стране.

Джамала: Евровидение 2016

Возвращение Украины на международный песенный конкурс в лице исполнительницы Джамалы обернулось триумфом. В Стокгольм артистка привезла песню "1944", став первой крымской татаркой, которая когда-нибудь выступала на этом конкурсе, а ее композиция была посвящена депортации ее соотечественников во время Второй мировой войны.

На написание текста артистку вдохновил рассказ ее бабушки Назилкан, пережившей те события. Песня украинки очень отличалась от того, что привыкли слышать на "Евровидении", а критики отметили не только острую социальную составляющую, но и сложную вокальную партию со многими полутонами.

Тема композиции очень не понравилась российским властям. В Госдуме РФ даже призывали руководство "Евровидения" не допускать эту песню к участию в конкурсе, назвав ее "антироссийской", а от Киева потребовали "не превращать развлекательный конкурс в фарс".

Тем не менее, жюри и зрители достойно оценили номер украинки. Джамала набрала рекордные 534 балла и заняла 1-е место.

Джамала стала второй артисткой после Русланы, кто победил на "Евровидении" от Украины

O.Torvald: Евровидение 2017

Рок-группа O.Torvald представила Украину на "Евровидении-2017", проходившем в Киеве, с песней Time. По словам фронтмена коллектива Жени Галича, это композиция о том, что время – единственное, чего нельзя вернуть, поэтому нужно ценить каждую минуту жизни.

Несмотря на философский посыл песни, она получила всего 36 баллов, а O.Torvald занял 24-е место среди 42 участников, показав наихудший результат за всю историю участия Украины в конкурсе.

Группа O.Torvald, принимавшая конкурс в Киеве, показала 24-й результат

MELOVIN: Евровидение 2018

Певец MELOVIN, настоящее имя которого Константин Бочаров, представил Украину на "Евровидении-2018", проходившем в Лиссабоне (Португалия), песней "Under the Ladder" ("Под лестницей") из дебютного альбома "Octopus".

В финале конкурса MELOVIN занял 17 место, набрав 130 баллов.

MELOVIN и его песня "Under the Ladder"

В 2019 году Украина второй раз приняла решение не участвовать в конкурсе, проходившем в Тель-Авиве. Причиной стал скандал, разгоревшийся вокруг певицы Maruv, которая победила в украинском нацотборе на конкурс с песней "Siren Song". Выяснилось, что у нее были запланированы концерты в России. Решено было, что артист, выступающий в стране-агрессоре, не имеет права представлять Украину на конкурсе.

Maruv собиралась представить Украину на "Евровидении-2019" песней "Siren Song"

Для Maruv отказ от гастролей не был принципиальным, однако вопросы вызвали ряд других пунктов договора, которые она назвала "кабальными". Все закончилось тем, что договор с певицей не подписали, а финалисты отбора, Freedom Jazz и Kazka в свою очередь тоже отказались ехать на конкурс — из солидарности.

"В сложившейся ситуации, следуя закону о Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019"", – гласило заявление НОТУ.

В 2020 году конкурс "Евровидение" впервые был отменен из-за пандемии коронавируса.

Gо_A: Евровидение 2021

В прошлом году конкурс проходил в Роттердаме (Нидерланды). В связи с пандемией зрительский зал разрешено заполнить только на 1/5 часть, а фан-зоны не предусмотрено вообще. Go_A и Катерина Павленко выступали в первом полуфинале под 15 номером. Группа завоевала право представлять страну на "Евровидении" еще в 2020-м году с песней "Соловей". Однако, поскольку организаторы конкурса заявили, что к участию не будут допущены старые песни, Go-A выступили с композицией "Шум".

Gо_A в финале "Евровидения" в 2021 году

И это выступление стало настоящей сенсацией. Фольклорные мотивы и яркое шоу обеспечили украинской группе пятое место на конкурсе. Первое, напомним, заняли итальянцы Måneskin с композицией Zitti e buoni. Примечательно, но место в пятерке украинские исполнители обеспечили себе с композицией на украинском языке, за что получили множество положительных отзывов. Оказалось, что многие критики считают, что именно исполнять песни на английском на международном конкурсе — неправильно.