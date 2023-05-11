Руслана устроила дикие танцы в резиденции британского премьер-министра (фото)

Руслана встретилась и с первой победительницей "Евровидения" от Великобритании Сэнди Шоу.

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Украинская певица Руслана, победившая на "Евровидении-2004", на своей странице в Instagram сообщила о том, что выступила на приеме британского премьер-министра Риши Сунака, устроенного в резиденции правительства на Даунинг-стрит, 10. По ее словам, на мероприятии присутствовала и Сэнди Шоу, первая победительница этого конкурса от Великобритании.

"Уже легендарные наши #ДикіТанці прозвучали в легендарном No.10 Downing Street. Многое произошло в этих стенах впервые. Но об этом когда-нибудь со временем. Это был особый прием Премьер-министра Риши Сунака в честь Украины и по случаю Евровидения, которое Великобритания проводит от имени Украины под нашими национальными цветами", – пишет певица.

Во время торжественного приема она поблагодарила политика за всю помощь, которую Великобритания оказывает Украине с начала войны против российской агрессии и подчеркнула единение двух стран через музыку, культуру, общие ценности и гуманизм!

"Я была очень вдохновлена приемом и вниманием и человеческим теплом, которым охватил нас господин Риши Сунак и его служба. Во время таких событий иногда сдерживаешь улыбку, понимая и уважая цену, которой Украина становится героем всех новостей и событий, но чаще слезы. Слава Украине!" – завершила свой пост артистка.

На опубликованных фото видно, что мероприятие прошло в очень теплой обстановке, а драйвовые песни Русланы по-настоящему зажгли почтенную публику.

Wild Dances ("Wild Dances ) – песня Русланы из одноименного альбома, с которой она победила на "Евровидении-2004". Артистка также записала ее на украинском языке.

Как известно, на "Евровидении-2023" Украину представляет дуэт TVORCHI, который выступит в финале под номером 19 и исполнит песню "Heart of steel" о защитниках "Азовстали".

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