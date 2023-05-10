Евровидение-2023: кто выступит во втором полуфинале, и когда его смотреть

Во втором полуфинале украинцы уже тоже смогут голосовать.

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Первый полуфинал "Евровидения-2023" отгремел, и очередные страны-участницы готовятся представить свои номера 11 мая. Второй полуфинал конкурса начнется в 22:00 по киевскому времени.

Кто выступит во втором полуфинале "Евровидения-2023"?

Во втором полуфинале выступят представители 16 стран, которые будут бороться за попадание в 10-ку. Практически все артисты исполнят песни на английском языке, и только музыканты из Албании, Армении, Румынии и Словении споют на родных языках.

Выступления пройдут в следующем порядке:

Дания (Reiley – "Breaking My Heart"); Армения ("Brunette – "Future Lover"); Румыния (Theodor Andrei – "D.G.T. (Off and on)"; Эстония (Alika – "Bridges"); Бельгия (Gustaph – "Because of You"); Кипр (Andrew Lambrou – "Break a Broken Heart"); Исландия (Diljá – "Power") Греция (Victor Vernicos – "What They Say") Польша (Blanka – "Solo"); Словения (Joker Out – "Carpe diem"); Грузия (Iru – "Echo"); Сан-Марино (Piqued Jacks – "Like an Animal"); Австрия (Teya & Salena – "Who the Hell is Edgar?"); Албания (Albina & Familja Kelmendi – "Duje"); Литва (Monika Linkyte "Stay"); Австралия (Voyager – "Promise").

Кроме участников конкурса, на сцене выступят приглашенные гости из Украины: Мария Яремчук, рэпер OTOY и 14-летняя Злата Дзюнька, представлявшая нашу страну на детском "Евровидении" в 2022 году.

Так выглядит первая 10-ка участников гранд-финала Фото: eurovisionworld.com

Где смотреть второй полуфинал "Евровидения-2023"?

Прямую трансляцию "Евровидения-2023" будет вести телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн конкурс можно смотреть на:

YouTube-канал песенного конкурса "Евровидение";

сайты "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення";

YouTube-канал Евровидение Украина;

официальная страница "Евровидение-2023" в Facebook.

Посмотреть трансляцию можно и в приложении "Дія". Пользователю нужно будет зайти в раздел "Услуги", выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура"

Кто сможет голосовать во втором полуфинале?

Во втором полуфинале зрители всех 16 стран, перечисленных выше, смогут отдать голоса за понравившихся артистов. Также со второго полуфинала разрешено голосовать украинцам, британцам и испанцам. Проголосовать можно, отправив sms-сообщение на номер 7576 с номером понравившегося участника или через приложение Eurovision Song Contest. В субботу, 13 мая, на большой сцене под номером 19 будет выступать украинская группа TVORCHI с песней "Heart of Steel".

Ранее Фокус писал о том, что Юлия Санина, соведущая "Евровидения-2023", выбрала для мероприятия наряды украинских брендов.