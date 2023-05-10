Євробачення-2023: хто виступить у другому півфіналі, і коли його дивитись

У другому півфіналі українці вже також зможуть голосувати.

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Перший півфінал "Євробачення-2023" відгримів, і чергові країни-учасниці готуються представити свої номери 11 травня. Другий півфінал конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Хто виступить у другому півфіналі "Євробачення-2023"?

У другому півфіналі виступатимуть представники 16 країн, які боротимуться за потрапляння до десятки. Практично всі артисти виконають пісні англійською мовою, і лише музиканти з Албанії, Вірменії, Румунії та Словенії заспівають рідними мовами.

Виступи пройдуть у такому порядку:

Данія (Reiley — "Breaking My Heart"); Вірменія ("Brunette — "Future Lover"); Румунія (Theodor Andrei — "DGT (Off and on)"); Естонія (Alika — "Bridges"); Бельгія (Gustaph — "Because of You"); Кіпр (Andrew Lambrou — "Break a Broken Heart"); Ісландія (Diljá – "Power") Греція (Victor Vernicos — "What They Say") Польща (Blanka — "Solo"); Словенія (Joker Out — "Carpe diem"); Грузія (Iru — "Echo"); Сан-Марино (Piqued Jacks — "Like an Animal"); Австрія (Teya & Salena — "Who the Hell is Edgar?"); Албанія (Albina & Familja Kelmendi — "Duje"); Литва (Monika Linkyte "Stay"); Австралія (Voyager — "Promise").

Окрім учасників конкурсу, на сцені виступатимуть запрошені гості з України: Марія Яремчук, репер OTOY та 14-річна Злата Дзюнька, яка представляла нашу країну на дитячому "Євробаченні" у 2022 році.

Так виглядає перша десятка учасників гранд-фіналу. Фото: eurovisionworld.com

Де дивитись другий півфінал "Євробачення-2023"?

Пряму трансляцію "Євробачення-2023" вестиме телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн конкурс можна дивитися на:

YouTube-канал пісенного конкурсу "Євробачення";

сайти "Суспільне. Культура " та "Суспільне Євробачення ";

YouTube- канал "Євробачення Україна";

офіційна сторінка "Євробачення-2023" у Facebook.

Переглянути трансляцію можна й у додатку "Дія". Користувачеві потрібно буде зайти до у розділ "Послуги", вибрати "Дія.TV" та "Канал UA: Культура"

Хто зможе голосувати у другому півфіналі?

У другому півфіналі глядачі всіх 16 країн, перерахованих вище, зможуть віддати голоси за артистів, які сподобалися. Також, починаючи з другого півфіналу, дозволено голосувати українцям, британцям та іспанцям. Проголосувати можна, відправивши sms-повідомлення на номер 7576 з номером учасника, котрий сподобався, або через додаток Eurovision Song Contest. У суботу, 13 травня, на великій сцені під номером 19 виступатиме український гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel".

Раніше Фокус писав про те, що Юлія Саніна, яка веде "Євробачення-2023", обрала для заходу вбрання українських брендів.