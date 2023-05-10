Євробачення-2023: хто виступить у другому півфіналі, і коли його дивитись
У другому півфіналі українці вже також зможуть голосувати.
Перший півфінал "Євробачення-2023" відгримів, і чергові країни-учасниці готуються представити свої номери 11 травня. Другий півфінал конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Хто виступить у другому півфіналі "Євробачення-2023"?
У другому півфіналі виступатимуть представники 16 країн, які боротимуться за потрапляння до десятки. Практично всі артисти виконають пісні англійською мовою, і лише музиканти з Албанії, Вірменії, Румунії та Словенії заспівають рідними мовами.
Виступи пройдуть у такому порядку:
- Данія (Reiley — "Breaking My Heart");
- Вірменія ("Brunette — "Future Lover");
- Румунія (Theodor Andrei — "DGT (Off and on)");
- Естонія (Alika — "Bridges");
- Бельгія (Gustaph — "Because of You");
- Кіпр (Andrew Lambrou — "Break a Broken Heart");
- Ісландія (Diljá – "Power")
- Греція (Victor Vernicos — "What They Say")
- Польща (Blanka — "Solo");
- Словенія (Joker Out — "Carpe diem");
- Грузія (Iru — "Echo");
- Сан-Марино (Piqued Jacks — "Like an Animal");
- Австрія (Teya & Salena — "Who the Hell is Edgar?");
- Албанія (Albina & Familja Kelmendi — "Duje");
- Литва (Monika Linkyte "Stay");
- Австралія (Voyager — "Promise").
Окрім учасників конкурсу, на сцені виступатимуть запрошені гості з України: Марія Яремчук, репер OTOY та 14-річна Злата Дзюнька, яка представляла нашу країну на дитячому "Євробаченні" у 2022 році.
Де дивитись другий півфінал "Євробачення-2023"?
Пряму трансляцію "Євробачення-2023" вестиме телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн конкурс можна дивитися на:
- YouTube-канал пісенного конкурсу "Євробачення";
- сайти "Суспільне. Культура " та "Суспільне Євробачення ";
- YouTube- канал "Євробачення Україна";
- офіційна сторінка "Євробачення-2023" у Facebook.
Переглянути трансляцію можна й у додатку "Дія". Користувачеві потрібно буде зайти до у розділ "Послуги", вибрати "Дія.TV" та "Канал UA: Культура"
Хто зможе голосувати у другому півфіналі?
У другому півфіналі глядачі всіх 16 країн, перерахованих вище, зможуть віддати голоси за артистів, які сподобалися. Також, починаючи з другого півфіналу, дозволено голосувати українцям, британцям та іспанцям. Проголосувати можна, відправивши sms-повідомлення на номер 7576 з номером учасника, котрий сподобався, або через додаток Eurovision Song Contest. У суботу, 13 травня, на великій сцені під номером 19 виступатиме український гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel".
Раніше Фокус писав про те, що Юлія Саніна, яка веде "Євробачення-2023", обрала для заходу вбрання українських брендів.