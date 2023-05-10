Євробачення-2023: Юлія Саніна – нова ікона моди. Хто одягає зірку на конкурс

Співачка популяризує на європейській сцені українських дизайнерів, показуючи всьому світу, які таланти є на її батьківщині.

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Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка є однією з трьох ведучих півфіналів "Євробачення-2023" і увійшла до четвірки ведучих гранд-фіналу, з'явилася на сцені 9 травня в ефектному образі від вітчизняного бренду GUDU. Відкриваючи конкурс, вона виконала уривок зі своєї пісні "Маяк", завівши зал, а потім дала можливість глядачам оцінити її аутфіт.

Юлія сяяла у чорному шкіряному ансамблі з язиками полум'я по подолу. Костюм спеціально створювався для артистки, йдеться на сторінці бренду в Instagram.

"Цей образ я створив на основі образу сучасної рок-принцеси. Ми поєднали шкіру, без якої неможливо уявити рок-музику, з жіночним силуетом. Класичний жакет ми перетворили на корсет і доповнили спідницею-русалкою. Головним візуальним елементом тут є аплікація у вигляді язиків полум'я, які наші майстри вирізали вручну", – розповів креативний директор GUDU, грузинський дизайнер Лаша Мдінарадзе.

На своїй сторінці в соцмережі Саніна представила ще один жіночний ансамбль: шкіряний сарафан без бретелів і на ґудзиках, а також із драпіруванням на спідниці.

Артистка й надалі виходитиме на сцену в Ліверпулі в образах українських дизайнерів. Над її стилем та макіяжем традиційно працював Слава Чайка, а зачіску робив Чарлі Вїлкінсон.

Бренд GUDU був створений у 2015 році в Києві, де Лаша Мдінарадзе став творчим директором. Він акцентує увагу на яскравому та самодостатньому образі, що не потребує аксесуарів. Мдінарадзе любить експериментувати з формою та кольором, але залишає бездоганний крій. Дизайнер називає свою музу "blu-blooded punk" та пропонує чіткі і драматичні силуети.

"Жінка завжди в центрі моєї уваги. Я хочу створити предмет, щоб розкрити свою силу та особистість", – каже він.

Раніше Фокус писав, що співачка Alyosha вразила публіку "Євробачення-2023" своїм номером, присвяченим матерям та дружинам України.