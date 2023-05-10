Евровидение-2023: Юлия Санина – новая икона моды. Кто одевает звезду на конкурс

Певица популяризирует на европейской сцене украинских дизайнеров, показывая всему миру, какие таланты есть на ее родине.

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Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая является одной из трех ведущих полуфиналов "Евровидения-2023" и вошла в четверку ведущих гранд-финала, появилась на сцене 9 мая в эффектном образе от отечественного бренда GUDU. Открывая конкурс, она исполнила отрывок из своей песни "Маяк", заведя зал, а затем дала возможность зрителям оценить ее аутфит.

Юлия блистала в черном кожаном ансамбле с языками пламени по подолу. Костюм специально создавался для артистки, говорится на странице бренда в Instagram.

"Этот образ я создал на основе образа современной рок-принцессы. Мы соединили кожу, без которой невозможно представить рок-музыку, с женственным силуэтом. Классический жакет мы превратили в корсет и дополнили юбкой-русалкой. Главным визуальным элементом здесь является аппликация в виде языков пламени, которую наши мастера вырезали вручную", – рассказал креативный директор GUDU, грузинский дизайнер Лаша Мдинарадзе.

На своей странице в соцсети Санина представила еще один женственный ансамбль: кожаный сарафан без бретелей и на пуговицах, а также с драпировкой на юбке.

Артистка будет и дальше выходить на сцену в Ливерпуле в образах от украинских дизайнеров. Над ее стилем и макияжем традиционно работал Слава Чайка, а прическу делал Чарли Уилкинсон.

Бренд GUDU был создан в 2015 году в Киеве, в котором Лаша Мдинарадзе стал творческим директором. Он акцентирует внимание на ярком и самодостаточном образе, не требующем аксессуаров. Мдинарадзе любит экспериментировать с формой и цветом, но оставляет безупречный крой. Дизайнер называет свою музу "blu-blooded punk" и предлагает четкие и драматические силуэты.

"Женщина всегда в центре моего внимания. Я хочу создать предмет, чтобы раскрыть свою силу и личность", – говорит он.

Ранее Фокус писал, что певица Alyosha поразила публику "Евровидения-2023" своим номером, посвященным матерям и женам Украины.