Евровидение 2023: певица Alyosha потрясла публику своим выступлением (видео)

Свою песню Alyosha посвятила матерям, которые вынуждены были покинуть родину, увозя детей от войны, и женам, чьи мужья защищают Украину. Она спела в дуэте с британской исполнительницей Ребеккой Фергюсон.

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36-летняя украинская певица Alyosha (Елена Тополя) выступила на сцене "Евровидения-2023" между номерами участников первого полуфинала, спев дуэтом с британской артисткой Ребеккой Фергюсон композицию группы Duran Duran "Ordinary World" и внеся в нее свои коррективы. Номер они назвали "Добро пожаловать к нам домой".

Сначала зрители видят на большом экране сцены из жизни обычной семьи: мужчина и женщина демонстрируют любовь и счастье. Ребекка исполняет первый куплет песни на английском языке.

Затем в зале раздается воздушная тревога, и на сцене появляется Alyosha. За ее спиной – кадры прощания женщины с любимым, который уходит на войну. Она сначала поет на украинском языке, а затем переходит на английский.

Во время исполнения зрители продолжают видеть жизнь украинки в военное время, женщины, вынужденной уезжать далеко от дома, чтобы уберечь от опасности своих детей. На экране – sms со словами тревоги, поддержки, участия, которыми обычно обмениваются беженцы и их родные, оставшиеся в Украине.

Особое внимание привлекают часы, на которых время остановилось после четырех часов утра, в тот момент, когда в Украину полетели первые российские ракеты.

Перфоманс представлен в темных тонах, однако ближе к концу появляются яркие краски, а в финале идет проекция на сердце певицы в желто-синих цветах.

Зал встретил выступление оглушительными овациями. Секрет успеха номера в том, что певица фактически рассказывает о своей жизни, потому получилось так искренне и проникновенно. Она с тремя детьми вынуждена была уехать в США, а ее муж Тарас Тополя, фронтмен коллектива "Антитіла", пошел защищать родину с оружием в руках.

"Наш номер был посвящен украинским матерям, вынужденным вывозить своих детей в безопасные города и страны с начала страшной войны, пришедшей в Украину. Каждой жене, муж которой стал на оборону Украины, оставив семью. В общем, номер о каждом украинце: с 24.02.22 в палитре нашей жизни, к сожалению, до сих пор, продолжают преобладать темные цвета. Но благодаря ВСУ, в этой палитре появляются яркие 💙💛краски. И они скоро засияют на всей территории Украины!… Слава Украине! Слава ВСУ!", – говорится в подписи к видео выступления на странице артистки в Instagram.

Одним из тех, кто работал над постановкой, является Герман Ненов, креативный директор "Евровидения-2023" от Украины.

"Это реальная история певицы, ведь пока ее муж Тарас Тополя защищает Украину в рядах ВСУ, она была вынуждена покинуть родную страну с детьми. Мы работали над этим номером еще с ноября, я разрабатывал его в бомбоубежище во время ракетных обстрелов", – рассказал он.

"Евровидение-2023" должно было пройти в Украине, однако из-за российской агрессии его решили перенести в Великобританию, участник от которой занял второе место в прошлом году. Британцы всячески подчеркивают связь с нашей страной, поскольку подсветка сцены сине-желтая, а в середине эмблемы "Евровидения" изображен украинский флаг.

Ранее Фокус писал, что хорваты прошли в финал с песней, в которой высмеяли Путина.