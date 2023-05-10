Евровидение-2023: хорваты прошли в финал с песней про маленького психопата, который любит войну

По словам исполнителей, в своей композиции они хотели сатирически прокомментировать российскую агрессию против Украины, а также высмеять господство диктаторов и их жажду власти

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В Ливерпуле (Великобритания) прошел первый полуфинал 67-го международного песенного конкурса "Евровидение-2023", на котором выступили представители 15 стран. Ярких выступлений было много, однако больше всех своей песней, костюмами и эпатажем удивили хорваты. В этом году представители страны, которая пять лет не попадала в финал, исправили эту ситуацию и смогут побороться за победу.

На конкурсе группа Let 3 исполнила песню Mama ŠČ, в которой тонко намекнула на происходящее в мире, спев о тракторе и "маленьком психопате, который любит войну".

Кто такие Let 3?

Рок-группа Let 3 была создана в 1987 году. Ее фронтменами являются 61-летний Дамир "Mrle" Мартинович и 59-летний Зоран "Prlja" Проданович. Коллектив, исполняющий современный рок, известен оригинальным подходом к музыке, а также непристойными выступлениями. Тексты их песен часто вульгарны и провокационны.

Выступление на "Евровидении-2023"

На сцене в Ливерпуле ветераны рока устроили настоящий перфоманс. На публику они вышли в юбках и плащах, а затем сняли их, оставшись в майках и трусах. Кроме того, перед зрителями появился человек, держащий в руках макеты двух ракет, давая понять, о каком психопате идет речь.

Сами исполнители говорят, что в своей композиции хотели сатирически прокомментировать российскую агрессию против Украины, а также высмеять господство диктаторов и их жажду власти.

"Наше единственное желание — чтобы как можно скорее прекратилась война и воцарились мир и любовь. А что с трактором? Это символ, демонстрирующий связь между Беларусью и Россией", – отметили они.

Перевод песни Let 3 — Mama ŠČ

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор.

Трайна-нина, армагедон, нянька, щ!

Мама купила трактор!

Мама купила трактор!

Мама купила трактор.

Трэйна-нина, армагеддон, нянька,

Трактор.

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка.

Трэйна-нина, армагеддон, нянька.

A, b, c, č, ć, d, dž, đ , a, b, c, č, ć, d, dž, đ

E, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj

A, b, c, č, ć, d, dž, đ, осторожно, осторожно

O, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, d, z, v, d, z

Мама, мама, мама, мама, я пойду играть.

Мама, я иду на войну.

Этот маленький психопат, война, война.

Злой маленький психопат,

Крокодиловый психопат, война, война.

Мама, я иду на войну.

Трактор

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка.

Трэйна-нина, армагеддон, нянька.

Этот маленький психопат,

Злой маленький психопат, война, война.

Крокодиловый психопат.

Мама, я иду на войну.

Этот маленький психопат,

Злой маленький психопат, война, война.

Крокодиловый психопат.

Мама, мы идем на войну.

Мама, мама, мама, мама

Этот маленький психопат,

Маленький мерзкий психопат, война, война.

Крокодиловый психопат.

Мама, я иду на войну.

Щ!

Что касается ставок на победу, то сейчас Хорватия на 16 месте на сайте "Евровидения".

Хорватия занимает 16-е место среди претендентов на победу Фото: eurovisionworld.com

Ранее Фокус писал, кто прошел в финал "Евровидения-2023" по итогам первого полуфинала.