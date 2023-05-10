"Євробачення-2023": хорвати пройшли у фінал з піснею про маленького психопата, який любить війну

За словами виконавців, у своїй композиції вони хотіли сатирично прокоментувати російську агресію проти України, а також висміяти панування диктаторів і їхнє прагнення влади.

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У Ліверпулі (Велика Британія) пройшов перший півфінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", на якому виступили представники 15 країн. Яскравих номерів було багато, проте найбільше своєю піснею, костюмами й епатажем здивували хорвати. Цього року представники країни, яка п'ять років не потрапляла у фінал, виправили цю ситуацію та зможуть поборотися за перемогу.

На конкурсі група Let 3 виконала пісню Mama ŠČ, у якій тонко натякнула на те, що відбувається у світі, співаючи про трактор і "маленького психопата, який любить війну".

Хто такі Let 3?

Рокгрупа Let 3 була створена в 1987 році. Її фронтменами є 61-річний Дамір "Mrle" Мартинович і 59-річний Зоран "Prlja" Проданович. Колектив, який виконує сучасний рок, відомий оригінальним підходом до музики, а також непристойними виступами. Тексти їхніх пісень часто вульгарні та провокаційні.

Виступ на "Євробаченні-2023"

На сцені в Ліверпулі ветерани року влаштували справжній перфоманс. На публіку вони вийшли в спідницях і плащах, а потім зняли їх, залишившись у майках та трусах. Крім того, перед глядачами з'явилася людина, яка тримала в руках макети двох ракет, даючи зрозуміти, про якого психопата йдеться.

Самі виконавці кажуть, що у своїй композиції хотіли сатирично прокоментувати російську агресію проти України, а також висміяти панування диктаторів і їхню спрагу до влади.

"Наше єдине бажання — щоб якнайшвидше припинилася війна та запанували мир і любов. А що з трактором? Це символ, який демонструє зв'язок між Білоруссю та Росією", – зазначили вони.

Переклад пісні Let 3 — Mama ŠČ

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор.

Трайна-ніна, армагедон, нянька, щ!

Мама купила трактор!

Мама купила трактор!

Мама купила трактор.

Трейна-ніна, армагедон, нянька,

Трактор.

Мама любила виродка!

Мама любила виродка!

Мама любила виродка.

Трейна-ніна, армагедон, нянька.

A, b, c, č, ć, d, dž, đ, a, b, c, č, ć, d, dž, đ

E, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj

A, b, c, č, ć, d, dž, đ, обережно, обережно

O, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, d, z, v, d, z

Мама, мама, мама, мама, я піду грати.

Мамо, я йду на війну.

Це маленький психопат, війна, війна.

Злий маленький психопат,

Крокодиловий психопат, війна, війна.

Мамо, я йду на війну.

Трактор

Мама любила виродка!

Мама любила виродка!

Мама любила виродка.

Трейна-ніна, армагедон, нянька.

Цей маленький психопат

Сердитий маленький психопат, війна, війна.

Крокодиловий психопат.

Мамо, я йду на війну.

Цей маленький психопат

Сердитий маленький психопат, війна, війна.

Крокодиловий психопат.

Мамо, ми йдемо на війну.

Мама мама мама мама

Цей маленький психопат

Маленький бридкий психопат, війна, війна.

Крокодиловий психопат.

Мамо, я йду на війну.

Щ!

Щодо ставок на перемогу, то зараз Хорватія на 16 місці на сайті "Євробачення".

Хорватія займає 16 місце серед претендентів на перемогу Фото: eurovisionworld.com

Раніше Фокус писав, хто пройшов у фінал "Євробачення-2023" за підсумками першого півфіналу.