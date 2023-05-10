Євробачення 2023: стало відомо, які країни пройшли до наступного туру (відео)

На конкурсі виступили українські виконавиці фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а також співачка Alyosha разом із британською виконавицею Ребекою Фергюсон.

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У Ліверпулі пройшов півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2023 року. Загалом у конкурсі взяли участь 15 країн. Наприкінці шоу ведучі оголосили результати.

Переможцями стали:

Хорватія (група Let 3);

Молдова (Паша Парфеній);

Швейцарія (Ремо Форер);

Фінляндія (Käärijä);

Чехія (Vesna);

Ізраїль (Ноа Кірел);

Португалія (Mimicat);

Швеція (Лорін);

Сербія (Luke Black);

Норвегія (Алесандра).

Зазначимо, що представники цих країн знову виступатимуть у гранд-фіналі 13 травня.

Стали відомі перші 10 фіналістів Євробачення 2023 року

Як пройшов півфінал Євробачення 2023

Півфінал Євробачення відкрився роликом, який нагадує, що через російське військове вторгнення конкурс неможливо провести в Україні.

Відкриття Євробачення 2023

Зазначимо, що ведучими півфіналу були фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, зірка серіалу "Тед Лассо", британська актриса Ганна Уеддінгем та її землячка, телеведуча та співачка Аліша Діксон. Вечір відкрила Саніна із піснею "Маяк".

Юлія Саніна відкрила перший півфінал Євробачення-2023 піснею "Маяк"

Окремо варто відзначити яскравий виступ хорватського гурту Let 3. У своєму виступі виконавці висміяли диктаторів, які розв'язують війни та загрожують усьому світу ракетами.

Let 3 висміяли диктаторів

Також на конкурсі виступила запрошена зірка, українська співачка Alyosha разом із британською виконавицею Ребекою Фергюсон вона представила неймовірний перформанс "Ласкаво просимо до нас додому". Номер був присвячений українським матерям, які вимушені через російське вторгнення вивозити дітей у безпеку. Під час виступу на сцені лунав короткий фрагмент сигналу повітряної тривоги. Таким чином, співачка хотіла продемонструвати всьому світу ті почуття, які переживають українці щодня.

Alyosha разом із британською виконавицею Ребеккою Фергюсон вона представила перформанс "Ласкаво просимо до нас додому"

Ознайомитись із виступами всіх учасників можна нижче:

Півфінал Євробачення 2023

Нагадаємо, що перемогу на Євробаченні 2023 року прогнозують шведській співачці Лорін. Над піснею Tattoo працювала вона та ще п'ять співавторів. Справжнє ім'я артистки – Лорін Зінеб Нора Талхауї.

Крім того, повідомлялося, що Вєрка Сердючка прибула до Ліверпуля на Євробачення-2023. Артист Данилко, який виступає у сценічному образі Вєрки Сердючки, показав перші знімки з Ліверпуля, де відбудеться конкурс пісні "Євробачення-2023".