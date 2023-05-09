Вєрка Сердючка прибула до Ліверпуля на фінал Євробачення-2023: перші кадри

Артист Данилко, який виступає у сценічному образі Вєрки Сердючки, показав перші знімки з Ліверпуля, де відбудеться конкурс пісні "Євробачення-2023".

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Відомий український музикант та пародист Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, повідомив, що прилетів до Ліверпуля. Відповідні фотографії, на яких він позує зі сценічною "мамою" Інною Білоконь, виконавець опублікував у своєму Instagram-акаунті.

На знімках артисти позують в аеропорту. Для перельоту вони вибрали зручні образи. На Данилко стандартно була чорна медична маска та кепка. Ці атрибути вже стали частиною його образу публічному просторі, без яких співака важко дізнатися.

"Реєстрація в Ліверпулі", — лаконічно підписав публікацію Данилко.

Офіційний акаунт Євробачення зробив репост публікації українського артиста у stories за підписом: "Вірка в місті", а в коментарях написав: "Ласкаво просимо до Ліверпуля".

Фото: Instagram @eurovision

Напередодні Андрій Данилко повідомив шанувальників, що завдяки штучному інтелекту його виступ на Євробаченні-2007 з піснею Lasha Tumbai можна переглянути у відео у форматі 4К. Також він підігрів інтерес до конкурсу, який розпочався сьогодні, 9 травня.

"Дуже рекомендуємо до перегляду старе відео, особливо з огляду на те, що ми якраз на шляху до Ліверпуля. Побачимося у фіналі Євробачення 2023 року!" — написав Данилко.

Євробачення-2023 відбудеться в Ліверпулі, Великобританії, після того, як Україна, яка перемогла на конкурсі 2022 року з піснею "Stefania" гурту "Kalush Orchestra", не змогла задовольнити вимоги щодо проведення конкурсу через побоювання безпеки, спричинені вторгненням Росії в Україну. Великобританія прийматиме конкурс вдев'яте, востаннє це сталося 1998 року в Бірмінгемі.

Нагадаємо, Андрій Данилко переніс свій концерт у Таллінні та зрушив терміни решти виступів свого європейського туру через серйозні проблеми зі здоров'ям.

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