Король Чарльз та королева Камілла відкрили сцену "Євробачення-2023" (фото, відео)

Король та королева-консорт відкрили сцену пісенного конкурсу "Євробачення" і сьогодні відвідали арену у Ліверпулі.

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Британський король Чарльз III та королева-консорт Камілла представили сцену "Євробачення-2023", яке відбудеться у Ліверпулі, Великобританії, після того, як Україна, яка перемогла на конкурсі 2022 року з піснею "Stefania" гурту "Kalush Orchestra", не змогла задовольнити проведення конкурсу через побоювання безпеки, спричинені вторгненням Росії в Україну. Великобританія прийматиме конкурс вдев'яте, востаннє це сталося 1998 року в Бірмінгемі. Про це пише Daily Mail.

Чарльзу та Каміллі показали арену M&S Bank Arena, де вони зустрілися з учасницею конкурсу з Великобританії Мей Мюллер, а також зі знаменитими провідними та творчими колективами. Участь у півфіналах візьмуть представники 31 країни. Два півфінали пройдуть 9-го та 11 травня, а фінал конкурсу заплановано на 13 травня, через тиждень після церемонії коронації.

Під час сьогоднішнього візиту король повідомив, що "підбурюватиме" британську учасницю, а королева-консорт пожартувала, що цього року "ніяких нульових балів!"

Королівська пара зустріла 25-річну Мей Мюллер на арені, де вони натиснули кнопку, щоб офіційно розкрити її мальовничу постановку. Розмовляючи зі співачкою, яка виконуватиме "I Wrote A Song", Чарльз сказав їй: "Удачі, ми дивитимемося з великим інтересом, підбурюючи вас".

Король Чарльз, королева Камілла та Мей Мюллер

Директор "Євробачення" Мартін Грін почав зворотний відлік, перш ніж королівське подружжя натиснуло кнопку, і арена вибухнула світловими ефектами та музикою. Наприкінці на екрані показали офіційний логотип Coronation на честь їхньої величності.

Потім королівське подружжя вийшло на головну сцену, щоб зустрітися з ведучими Євробачення-2023: українською ведучою та співачкою Юлією Саніною, ді-джеєм Скоттом Міллсом, провідним Райланом Кларком та актрисою Ханною Веддінгем.

Король Чарльз та королева-консорт Камілла з ведучими Фото: Getty Images

Для виходу Камілла вибрала синє пальто Fiona Clare, виготовлене на замовлення. До нього королева-консорт підібрала чорні чоботи. Чарльз був у класичному темно-синьому костюмі та краватці з принтом.

Нагадаємо, міністерство культури Великої Британії безкоштовно надасть 3000 квитків для українських біженців.

Також Фокус писав, хто буде головним конкурентом України у Ліверпулі.